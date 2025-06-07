A Milli Futbol Takımımız bu akşam 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında hazırlık maçında ABD’ye konuk olacak. Karşılaşma saat 22.30’da başlayacak. Pratt & Whitney Stadium’unda oynanacak karşılaşma EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki, ABD - Türkiye maçının ilk 11’leri belli oldu mu, kimler eksik? İşte ABD - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /8 A Milli Futbol Takımı, ABD ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.



2 /8 Karşılaşmanın oynanacağı Pratt & Whitney Stadyumu'ndaki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.



3 /8 Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmaya, aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.



4 /8 Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik idman yapıldı.

5 /8 Çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.



6 /8 Milliler, TSİ 22.40'ta ABD ile karşı karşıya gelecek.



7 /8 ABD - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? ABD - Türkiye maçı TV 8 ve EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.

