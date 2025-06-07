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ABD - Türkiye Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

ABD - Türkiye Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

08:547/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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A Milli Futbol Takımımız bu akşam 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında hazırlık maçında ABD’ye konuk olacak. Karşılaşma saat 22.30’da başlayacak. Pratt & Whitney Stadium’unda oynanacak karşılaşma EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki, ABD - Türkiye maçının ilk 11’leri belli oldu mu, kimler eksik? İşte ABD - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

A Milli Futbol Takımı, ABD ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.


Karşılaşmanın oynanacağı Pratt & Whitney Stadyumu'ndaki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.


Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmaya, aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.


Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik idman yapıldı.

Çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.


Milliler, TSİ 22.40'ta ABD ile karşı karşıya gelecek.


ABD - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD - Türkiye maçı TV 8 ve EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.


ABD - TÜRKİYE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ABD: Turner, Freeman, Richards, Ream, Arfsten, Cardoso, Adams, Luna, Tillman, Wright, Agyemang

Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Çağlar, Eren, İsmail, Orkun, Barış, Arda, Kenan, Kerem




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