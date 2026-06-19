Öte yandan A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 653. müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 363'ü resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 652 maç oynadı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmalarda 1'i hükmen olmak üzere 259 galibiyet, 151 beraberlik ve 242 mağlubiyet elde etti.



