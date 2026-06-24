Türkiye - Paraguay maçı tekrar edilecek mi? TFF başvurdu, FIFA kararını verdi

Paraguay maçında hakemin saatini aldığı görüntülerle gündeme gelen Marias Galarza nedeniyle TFF'nin FIFA nezdinde girişimde bulunduğu öne sürüldü. Ancak FIFA'nın, hakemin ikinci bir saati bulunduğu gerekçesiyle maçın tekrarına kapıyı kapattığı iddia edildi.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'nın kampında, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir hukuk trafiği yaşandığı ortaya çıktı.
Mücadelenin ilk yarısının son bölümünde Paraguaylı futbolcu Marias Galarza'nın yere düşen hakem saatini alarak bileğine taktığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Sarı kartı bulunan oyuncunun bu hareketine rağmen ikinci sarı kartı görmemesi tartışmaları beraberinde getirmişti.
Sabah'ın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde söz konusu olayla ilgili hukuki değerlendirmeler yapıldı. Federasyon hukukçularının, FIFA talimatlarında yer alan "hakemin otoritesini ve maç yönetimini etkileyebilecek durumlar" üzerinden bir başvuru ihtimalini masaya yatırdığı belirtildi.
İddiaya göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na sunulan bilgi notunda, olayın maçın tekrarını gerektirebilecek istisnai durumlar arasında değerlendirilebileceği ancak ihtimalin oldukça düşük olduğu ifade edildi. Bunun üzerine Hacıosmanoğlu'nun, "Yüzde 1 bile olsa hakkımızı arayalım" diyerek konunun FIFA'ya taşınmasını istediği öne sürüldü.
Haberde yer alan bilgilere göre FIFA, yapılan değerlendirme sonrasında TFF'ye olumsuz görüş bildirdi.
FIFA'nın cevabında, Paraguaylı oyuncunun davranışının tartışmalı olduğu ancak bunun hakemin görevini yerine getirmesini engelleyen veya maçın sağlıklı şekilde yönetilememesine neden olan bir durum oluşturmadığı ifade edildi.
Kararda özellikle hakemin ikinci bir saate sahip olmasının belirleyici olduğu belirtildi. FIFA'nın görüşünde, "Hakemin ikinci bir saati bulunduğu için maç yönetiminde herhangi bir zafiyet oluşmamıştır" değerlendirmesine yer verildiği aktarıldı.