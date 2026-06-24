Türkiye - Paraguay maçı tekrar edilecek mi? TFF başvurdu, FIFA kararını verdi

Haberde yer alan bilgilere göre FIFA, yapılan değerlendirme sonrasında TFF'ye olumsuz görüş bildirdi.





FIFA'nın cevabında, Paraguaylı oyuncunun davranışının tartışmalı olduğu ancak bunun hakemin görevini yerine getirmesini engelleyen veya maçın sağlıklı şekilde yönetilememesine neden olan bir durum oluşturmadığı ifade edildi.





Kararda özellikle hakemin ikinci bir saate sahip olmasının belirleyici olduğu belirtildi. FIFA'nın görüşünde, "Hakemin ikinci bir saati bulunduğu için maç yönetiminde herhangi bir zafiyet oluşmamıştır" değerlendirmesine yer verildiği aktarıldı.