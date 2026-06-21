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Türkiye - Paraguay maçında şaşkına çeviren bir görüntü ortaya çıktı: Yerden alıp koluna taktı

Türkiye - Paraguay maçında şaşkına çeviren bir görüntü ortaya çıktı: Yerden alıp koluna taktı

13:3021/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
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A Milli Takım'ın Paraguay'a 1-0 mağlup olarak 2026 Dünya Kupası'na veda ettiği maçta ilginç bir an yaşandı. Paraguaylı futbolcu Matías Galarza'nın yere düşen hakem saatini alıp koluna taktığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Mücadelede yaşanan ilginç bir an ise karşılaşmanın önüne geçti.

İlk yarının son bölümünde iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sırasında, El Salvadorlu hakem Ivan Barton'un kolundaki saatin yere düştüğü görüldü.

Paraguay'ın tek golünü atan Matías Galarza'nın ise yerde bulunan saati alarak kendi koluna taktığı anlar kameralara yansıdı.

24 yaşındaki futbolcunun, ilk anda cihazı hakeme geri vermek için herhangi bir girişimde bulunmaması dikkat çekti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında hakemin yeniden saat taktığı görüldü.

Yaşanan anlar sosyal medyada yayılırken, Paraguaylı futbolcu birçok kullanıcı tarafından esprili paylaşımlarla hedef alındı.

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elendiği mücadelede yaşanan bu olay, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Bazı taraftarlar, Paraguaylı oyuncunun hareketine göndermede bulunarak Türkiye'nin hükmen galip ilan edilmesi gerektiği yönünde esprili yorumlar yaptı.

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