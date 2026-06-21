Türkiye - Paraguay maçında şaşkına çeviren bir görüntü ortaya çıktı: Yerden alıp koluna taktı

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elendiği mücadelede yaşanan bu olay, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Bazı taraftarlar, Paraguaylı oyuncunun hareketine göndermede bulunarak Türkiye'nin hükmen galip ilan edilmesi gerektiği yönünde esprili yorumlar yaptı.