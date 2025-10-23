Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Adım adım yükseliyoruz! İşte Galatasaray galibiyeti sonrası UEFA ülke puanında son durum…

Adım adım yükseliyoruz! İşte Galatasaray galibiyeti sonrası UEFA ülke puanında son durum…

07:5223/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunun 3. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek 6 puana ulaştı ve grupta liderliğini sürdürdü. Bu galibiyet, UEFA ülke katsayılarını güncelledi. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç oldu? İşte güncel durum…

Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Bodo/Glimt'le karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini 3-1 yenip ikinci galibiyetini aldı.



Galatasaray, Liverpool galibiyetinin ardından Bodo/Glimt'i de mağlup edip puanını 6'ya yükseltti.



Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşısındaki gollerini Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün kaydetti. Victor Osimhen, bu gollerle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.



Sarı-kırmızılı takımın üçüncü golünü kaydeden Yunus Akgün ise Devler Ligi'nde bu sezon ikinci kez ağları havalandırdı.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'la deplasmanda karşı karşıya gelecek ve bu mücadele 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.



Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanında güncel durum:



Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç oldu?

1. İngiltere - 98.782

2. İtalya - 87.230

3. İspanya - 81.703

4. Almanya - 77.830

5. Fransa - 70.819

6. Hollanda - 62.700

7. Portekiz - 59.866

8. Belçika - 56.150

9. TÜRKİYE - 45.200

10. Çekya - 41.700

11. Yunanistan - 38.312

12. Norveç - 37.587

13. Polonya - 37.375













#UEFA ülke puanı
#Türkiye
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış saati 2025: Avrupa ne zaman saatleri geri alacak, Türkiye’de uygulama var mı? İşte saat değişikliği detayları