UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunun 3. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek 6 puana ulaştı ve grupta liderliğini sürdürdü. Bu galibiyet, UEFA ülke katsayılarını güncelledi. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç oldu? İşte güncel durum…

Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Bodo/Glimt'le karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini 3-1 yenip ikinci galibiyetini aldı.





Galatasaray, Liverpool galibiyetinin ardından Bodo/Glimt'i de mağlup edip puanını 6'ya yükseltti.





Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşısındaki gollerini Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün kaydetti. Victor Osimhen, bu gollerle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.





Sarı-kırmızılı takımın üçüncü golünü kaydeden Yunus Akgün ise Devler Ligi'nde bu sezon ikinci kez ağları havalandırdı.





Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'la deplasmanda karşı karşıya gelecek ve bu mücadele 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.





Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanında güncel durum:




