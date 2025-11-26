Türkiye'nin genç yumrukları Avrupa Şampiyonluğu için ringde

Son yıllarda Türk boksu hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli dereceler elde etti. Milli boksörler, sergileyecekleri performansla hem kendi kariyerlerine bir unvan eklemeyi hem de Türkiye'nin boks potansiyelini bir kez daha kanıtlamayı hedefliyor. Tüm spor camiası ve milletimiz, gençlerin şampiyonadan zaferle dönmesini umutla bekliyor.