Türkiye'nin genç yumrukları Avrupa Şampiyonluğu için ringde

Ordu'nun Ünye ilçesinden yetişen genç milli boksörler İbrahim Veyisoğlu ve Özgür Kılıç, gözlerini Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası'na dikti.
Türkiye genç yetenekleriyle uluslararası arenada başarılar elde etmeye devam ediyor. Bu başarı hikayelerinden biri de Ordu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Ünye'de yazılıyor. Lise çağındaki iki milli boksör, İbrahim Veyisoğlu ve Özgür Kılıç, Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından biri olan Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda zirveye çıkmak için yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Milli formayı giyecek olan Veyisoğlu ve Kılıç, sıkı disiplinle sürdürdükleri antrenmanlarla altın madalyayı kazanmayı amaçlıyor.
Her iki genç sporcu da eğitim hayatlarının yanı sıra boks sporuna olan bağlılıklarıyla dikkat çekiyor. Veyisoğlu ve Kılıç, antrenörleri eşliğinde, şampiyona için gereken teknik, taktik ve fiziksel yeterliliğe ulaşmak adına günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Bu süreçte Türkiye Boks Federasyonu'nun da desteklediği genç sporcular, ülkemizi uluslararası platformlarda gururla temsil etmenin bilinciyle hareket ediyor. Özellikle bu yaş kategorisindeki şampiyonluklar, gençlerin gelecekteki kariyerleri için kritik bir basamak teşkil ediyor.
Son yıllarda Türk boksu hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli dereceler elde etti. Milli boksörler, sergileyecekleri performansla hem kendi kariyerlerine bir unvan eklemeyi hem de Türkiye'nin boks potansiyelini bir kez daha kanıtlamayı hedefliyor. Tüm spor camiası ve milletimiz, gençlerin şampiyonadan zaferle dönmesini umutla bekliyor.