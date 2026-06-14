Türkiye'ye gol atan Irankunda'yla çarpıcı detay: Süper Lig'in kapısından dönmüş

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya adına ağları havalandıran Nestory Irankunda'yla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Genç yıldızın üç yıl önce Süper Lig'in kıyısından döndüğü bildirildi.

1 /7 A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

2 /7 Ay-yıldızlılara karşı Avustralya'nın ilk golünü kaydeden 20 yaşındaki Nestory Irankunda, performansıyla dikkat çekerken genç oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

3 /7 Yorumcu Serdar Ali Çelikler, Volkan Demirel'in Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde Irankunda'nın transfer edilmesini istediğini açıkladı.

4 /7 Yorumcu Serdar Ali Çelikler, Volkan Demirel'in Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde Irankunda'nın transfer edilmesini istediğini açıkladı.

5 /7 NEO Spor YouTube kanalında konuşan Çelikler, şu ifadeleri kullandı:

"Volkan Demirel 2023 yılında Hatayspor'da çalışırken, Irankunda 17 yaşındayken 'Süper Lig'e çok uygun, mutlaka alınması lazım' diye rapor yazmış."

6 /7 İngiltere Championship ekiplerinden Watford forması giyen Tanzanya asıllı Avustralyalı futbolcu hakkında değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, "Bu tam Süper Lig topçusu" yorumunu yaptı.