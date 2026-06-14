Türkiye'ye gol atan Irankunda'yla çarpıcı detay: Süper Lig'in kapısından dönmüş

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya adına ağları havalandıran Nestory Irankunda'yla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Genç yıldızın üç yıl önce Süper Lig'in kıyısından döndüğü bildirildi.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılara karşı Avustralya'nın ilk golünü kaydeden 20 yaşındaki Nestory Irankunda, performansıyla dikkat çekerken genç oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Yorumcu Serdar Ali Çelikler, Volkan Demirel'in Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde Irankunda'nın transfer edilmesini istediğini açıkladı.
Yorumcu Serdar Ali Çelikler, Volkan Demirel'in Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde Irankunda'nın transfer edilmesini istediğini açıkladı.
NEO Spor YouTube kanalında konuşan Çelikler, şu ifadeleri kullandı:
"Volkan Demirel 2023 yılında Hatayspor'da çalışırken, Irankunda 17 yaşındayken 'Süper Lig'e çok uygun, mutlaka alınması lazım' diye rapor yazmış."
İngiltere Championship ekiplerinden Watford forması giyen Tanzanya asıllı Avustralyalı futbolcu hakkında değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, "Bu tam Süper Lig topçusu" yorumunu yaptı.
Dünya Kupası'nda Türkiye'ye karşı attığı golle gündeme gelen Irankunda'nın adı, bu açıklamaların ardından sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.