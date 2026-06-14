Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Türkiye'ye gol atan Irankunda'yla çarpıcı detay: Süper Lig'in kapısından dönmüş

Türkiye'ye gol atan Irankunda'yla çarpıcı detay: Süper Lig'in kapısından dönmüş

10:2214/06/2026, اتوار
G: 14/06/2026, اتوار
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya adına ağları havalandıran Nestory Irankunda'yla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Genç yıldızın üç yıl önce Süper Lig'in kıyısından döndüğü bildirildi.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılara karşı Avustralya'nın ilk golünü kaydeden 20 yaşındaki Nestory Irankunda, performansıyla dikkat çekerken genç oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Yorumcu Serdar Ali Çelikler, Volkan Demirel'in Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde Irankunda'nın transfer edilmesini istediğini açıkladı.

Yorumcu Serdar Ali Çelikler, Volkan Demirel'in Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde Irankunda'nın transfer edilmesini istediğini açıkladı.

NEO Spor YouTube kanalında konuşan Çelikler, şu ifadeleri kullandı:


"Volkan Demirel 2023 yılında Hatayspor'da çalışırken, Irankunda 17 yaşındayken 'Süper Lig'e çok uygun, mutlaka alınması lazım' diye rapor yazmış."

İngiltere Championship ekiplerinden Watford forması giyen Tanzanya asıllı Avustralyalı futbolcu hakkında değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, "Bu tam Süper Lig topçusu" yorumunu yaptı.

Dünya Kupası'nda Türkiye'ye karşı attığı golle gündeme gelen Irankunda'nın adı, bu açıklamaların ardından sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

#Dünya Kupası
#Nestory Irankunda
#A Milli Takım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT bekleyenlere Yargıtay piyangosu: Tek belgeyle emeklilik fırsatı