UEFA Türk hakemler arasında 'sinyalleşme' tespit etti: Ceza listesine girdiler

Gazeteci Halil Özer'in aktardığı habere göre, "Atilla Karaoğlan, yaşanan bir pozisyonda faul kararı verdi ve sonrasında yerine doğru hareketlenirken birden sarı kart çıkardı. Bu hareket maçın Hollandalı gözlemcisinin dikkatini çekti ve UEFA pozisyonu araştırma kararı aldı."