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UEFA Türk hakemler arasında 'sinyalleşme' tespit etti: Ceza listesine girdiler

UEFA Türk hakemler arasında 'sinyalleşme' tespit etti: Ceza listesine girdiler

20:112/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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UEFA, Konferans Ligi'nde oynanan Legia Varşova-Dinamo Minsk maçında görev alan hakem Atilla Karaoğlan'ın VAR'dan aldığı tavsiye üzerine sarı kart göstermesine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede sinyalleşme tespit edilirken Karaoğlan ve Erkan Engin, UEFA'nın ceza listesine girdi.

FIFA Kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanan Legia Varşova - Dinamo Minsk maçında görev aldı.

Atilla Karaoğlan ile VAR'da görev alan Erkan Engin maçta yaşanan bir sekans yüzünden UEFA tarafından kıskaca alındı.

Gazeteci Halil Özer'in aktardığı habere göre, "Atilla Karaoğlan, yaşanan bir pozisyonda faul kararı verdi ve sonrasında yerine doğru hareketlenirken birden sarı kart çıkardı. Bu hareket maçın Hollandalı gözlemcisinin dikkatini çekti ve UEFA pozisyonu araştırma kararı aldı."

UEFA'nın VAR diyalogları için yaptığı incelemede sinyalleşme tespit edildi. Karaoğlan'ın VAR hakemi Erkan Engin'den el şıklatma, öksürük, öfleme, puflama vb. gibi bir hareket geldikten sonra kart gösterdiği ortaya çıktı.


Atilla Karaoğlan, yaşananların ardından UEFA tarafından ceza listesine girdi ve bir daha görev verilmedi.

#Atilla Karaoğlan
#Erkan Engin
#UEFA

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