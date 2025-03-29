Ünlü gazeteci açıkladı: Ronaldo ve Messi aynı takımda mı buluşuyor?

Futbol dünyasının iki efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin Inter Miami’de bir araya geleceği iddiaları büyük ses getirmişti. Al-Nassr ile sözleşmesinin son aylarına giren Ronaldo’nun, geçtiğimiz günlerde Miami'ye kısa vadeli bir anlaşmayla katılabileceği yönünde haberler ortaya çıktı. Ünlü gazeteci bu iddialara yanıt verdi.
Futbolun en büyük starlarından olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin aynı takımda oynayıp oynamayacağı büyük bir merak konusu...
Bu haftanın başlarında, Al-Nassr yıldızı Ronaldo'nun, Suudi Pro Ligi takımıyla sözleşmesi sezon sonunda sona erdiğinde Miami'ye kısa vadeli bir anlaşmayla katılabileceği yönünde haberler ortaya çıktı.
Ancak Fabrizio Romano, bu hikayelerde "hiçbir şey" olmadığını ve olası bir Ronaldo-Messi birlikteliğinin çok uzak olduğunu açıkladı.
Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesinin son aylarına girildiği belirtilirken, Miami'de ezeli rakibi Messi ile anlaşmak yerine Orta Doğu'daki kalış süresini uzatması bekleniyor.
Ronaldo, 2023'te Manchester United'dan Al-Nassr'a gittiğinden beri, 40 yaşındaki oyuncu sadece 97 maçta 86 gol attı ve 19 gol pası verdi. Messi ise Paris Saint-Germain'den katıldıktan sonra 44 Inter Miami maçında 38 gol ve 20 asist yaptı.