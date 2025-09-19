Yeni Şafak
Ünlü yorumcu Galatasaraylı yıldıza isyan etti: ‘Atsaydın maçı bitirecektin’

10:1319/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Dün akşam Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt’a 5-1 yenildiği maçın ardından ünlü yorumcu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube kanalında Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçını değerlendirdi.


"Almanya deplasmanında başlayabileceğin en iyi şekilde başladın. Son yıllarda en şok olduğum başlangıçlardan biri."

"12 dakikada 3 gol yedik. İlk yarının karşılığı 3-1 değil. Bugün Osimhen'in olamaması üzücü. Tam bu maçın oyuncusuydu."


"İlkay Gündoğan, frikikte kimsenin beklemediği bir şekilde verdiği pası verdi. Barış Alper Yılmaz, Frankfurt'tan vurdu Münih'e. Çok kolaydı. Uzak köşeye vuracaktın Yunus gibi. Atsaydın kırılma olacaktı. Maçı bitirecektin."

"Futbol 37 dakika mı? Niye 1-1'den sonra bir takım bu kadar düşer. Bu kadar parayı niye harcadın derim. Beni kahreden bölüm burası. Maçta çok amatörce hareketler vardı. Sallai o kaleciyi neden itiyorsun ya! Uğurcan Çakır'a yazacağım bir maç değil."


"Sane'nin tek olumlu hareketi var. Buralar için alındın, bir tane Yunus Akgün'e asistin var. Onun dışında hep top kayıpları. Barış Alper'in attığı golde faulün F'sini görmedim. Torreira tertemiz aldı ortasını açtı. Bence faul yok. Muhteşem goldü."


"Galatasaray 110 km koşmuş, Frankfurt 120 km koşmuş. Bu istatistik Türk futbolunu anlatıyor. Fizik olarak ve koşu mesafesi olarak gerideyiz.

İşin doğrusu 5 gol atarken 120 koşmaktır. İşin doğrusu top sendeyken de koşmak, rakipteyken de koşmaktır. Bu koşu mesafeleri olmaz."

#Galatasaray
#Nihat Kahveci
#Frankfurt
