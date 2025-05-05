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Ünlü yorumcunun 2017 yılındaki 5. yıldız iddiası gündem oldu: 'Bu programın kasetini yerim' demişti

Ünlü yorumcunun 2017 yılındaki 5. yıldız iddiası gündem oldu: 'Bu programın kasetini yerim' demişti

10:405/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından şampiyonluk için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar 5 yıldızı takmaya hazırlanırken, Abdülkerim Durmaz'ın 2017 yılındaki iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Lider Galatasaray, sarı-lacivertlilerin yenilgisi sonrası bitime 4 hafta kala 8 puanlık avantaj yakaladı.

Sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda büyük bir sürpriz olmazsa 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5 yıldızı formasına takacak.

Galatasaray, adım adım şampiyonluğa koşarken, Beyaz Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz'ın 2017 yılındaki sözleri yeniden gündem oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in o dönemde yaptığı "5. yıldızı, Fenerbahçe'nin 4. yıldızından önce takarız" açıklamasını değerlendiren Durmaz, bunu mümkün olamayacağını söylemişti. Moderatör Ertem Şener, Abdülkerim Durmaz'ı iddialı konuşmaması konusunda uyararak, "5 sene sonra bu kaseti önümüze çıkarırlar" demişti. Bunun üzerine Durmaz ise "Galatasaray bunu yaparsa bu programın kasetini ağzımla yerim" ifadelerini kullanmıştı. 

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