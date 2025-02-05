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Usta yorumcu Morata'nın Galatasaray'a gelme şartını açıkladı

Usta yorumcu Morata'nın Galatasaray'a gelme şartını açıkladı

15:525/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
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Galatasaray, ara transferde önemli bir hamle yaparak İspanyol forvet Alvaro Morata'yı renklerine bağladı. Transferi değerlendiren Şansal Büyüka, yıldız golcünün sarı-kırmızılı takıma gelme şartını açıkladı.

Galatasaray'ın Alvaro Morata transferini Şansal Büyüka, Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi.

Büyüka, deneyimli golcünün transfer süreciyle ilgili dikkat çeken bir detayı açıkladı. Şansal Büyüka'nın açıklamaları şöyle:

"Alvaro Morata, Avrupa'nın gözde takımlarında oynamış bir isim. İspanya Milli Takımı'nın da kaptanından bahsediyoruz."

"Biraz düşüşte olan bir futbolcu gibi görüyorum."

"Galatasaray'a gelirken 'Çift santrfor oynarsanız gelirim' demiş. Milan çok önemli bir forvet aldı ve yedek kalmayı istemiyordu."

"Çünkü 2026 Dünya Kupası'na gitmek için kulübede oturan değil, oynayan bir Morata olmak istiyor."

"Milan, Gimenez'i aldıktan sonra Morata'ya kulübe görünmüştü. Çok ciddi bir fırsat transferi oldu onun için. Önemli bir kulübe geldi. Galatasaray, Avrupa'da devam ediyor."

"Sakatlanmazsa Osimhen ile çift santrfor oynayacak. Bu şansı değerlendirmek istedi."

#Galatasaray
#Alvaro Morata
#Süper Lig

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