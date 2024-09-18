Usta yorumcudan Okan Buruk'a flaş eleştiri: Bu adamı neden aldınız?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de erteleme müsabakasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. Mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Levent Tüzemen, Okan Buruk'un kadro tercihini eleştirdi.
Galatasaray, Süper Lig'de erteleme maçında Gaziantep FK'yı ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, ligde Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesi hata yapmadı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın performansını değerlendiren A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Okan Buruk'un ilk 11 tercihini eleştirdi.
Jelert'in maça ilk 11'de başlamamasına şaşırdığını dile getiren Tüzemen şöyle konuştu:
"Ben Jelert'le başlamamasına şaşırdım. Birilerine mesaj attım. Bana dediler ki 'onun da zamanı gelecek, oynayacak. Biraz daha gelişmesi gerekiyor' dediler."
"Burası geliştirme kampı değil, burası Galatasaray. Galatasaray'a gelen oyuncu hazır demektir, oynayacak demektir. Sezon başı bir sakatlık yaşadı dediler. Sonraki girdiği oyunlarda hepsinde oynadı."
"6 taksitle 9 milyon Euro'luk bir bonservisle satın aldınız. Sonuçta bu oyuncudan yararlanmayacaksanız niye aldınız? O zaman oraya yerli bir sağ bek alsaydınız."