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Spor

Usta yorumcudan Okan Buruk'a flaş eleştiri: Bu adamı neden aldınız?

10:53 - 18/09/2024 Çarşamba
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de erteleme müsabakasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. Mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Levent Tüzemen, Okan Buruk'un kadro tercihini eleştirdi.

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Galatasaray, Süper Lig'de erteleme maçında Gaziantep FK'yı ağırladı.






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Sarı-kırmızılılar, ligde Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesi hata yapmadı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.





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Galatasaray'ın performansını değerlendiren A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Okan Buruk'un ilk 11 tercihini eleştirdi.






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Jelert'in maça ilk 11'de başlamamasına şaşırdığını dile getiren Tüzemen şöyle konuştu:



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"Ben Jelert'le başlamamasına şaşırdım. Birilerine mesaj attım. Bana dediler ki 'onun da zamanı gelecek, oynayacak. Biraz daha gelişmesi gerekiyor' dediler."



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"Burası geliştirme kampı değil, burası Galatasaray. Galatasaray'a gelen oyuncu hazır demektir, oynayacak demektir. Sezon başı bir sakatlık yaşadı dediler. Sonraki girdiği oyunlarda hepsinde oynadı."

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"6 taksitle 9 milyon Euro'luk bir bonservisle satın aldınız. Sonuçta bu oyuncudan yararlanmayacaksanız niye aldınız? O zaman oraya yerli bir sağ bek alsaydınız."

#Okan Buruk
#Galatasaray
#Elias Jelert
41 dakika önce
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