İspanya La Liga 19. haftasında Real Madrid deplasmanda Valencia ile karşılaştı. Nefes kesen karşılaşmada Real Madrid rakibini son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Real Madrid bu sonuçla puanını 43’e çıkararak maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Valencia ise 12 puanla 19. sırada yer aldı. Valencia - Real Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Nefes kesen maçta kazanan taraf 2-1’lik skorla Real Madrid oldu.
Goller dakika 27’ Hugo Duro, 59’ Kylian Mbappe ve 90’ Jude Bellingham’dan geldi.
Vinicius Jr. maçın 79. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Jude Bellingham maçın 55. dakikasında penaltı kaçırdı.
Milli yıldız Arda Güler bu maçta forma şansı bulamadı.
Real Madrid bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Valencia ise 12 puanla 19. sırada yer aldı.
Real Madrid 20. haftada evinde Las Palmas'ı konuk edecek. Karşılaşma 19 Ocak Pazar günü oynanacak.
VALENCİA - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ
Valencia - Real Madrid maç özetini izlemek için TIKLAYIN.