İspanya La Liga 19. haftasında Real Madrid deplasmanda Valencia ile karşılaştı. Nefes kesen karşılaşmada Real Madrid rakibini son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Real Madrid bu sonuçla puanını 43’e çıkararak maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Valencia ise 12 puanla 19. sırada yer aldı. Valencia - Real Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /9 Nefes kesen maçta kazanan taraf 2-1’lik skorla Real Madrid oldu.

2 /9 Goller dakika 27’ Hugo Duro, 59’ Kylian Mbappe ve 90’ Jude Bellingham’dan geldi.



3 /9 Vinicius Jr. maçın 79. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

4 /9 Jude Bellingham maçın 55. dakikasında penaltı kaçırdı.



5 /9 Milli yıldız Arda Güler bu maçta forma şansı bulamadı.

6 /9 Real Madrid bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



7 /9 Valencia ise 12 puanla 19. sırada yer aldı.



8 /9 Real Madrid 20. haftada evinde Las Palmas'ı konuk edecek. Karşılaşma 19 Ocak Pazar günü oynanacak.