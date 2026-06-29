Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlıkla moralleri bozdu. Antrenmanda adalesinde ağrı hissederek sedyeyle sahayı terk eden Kosovalı golcünün sahalardan ne kadar uzak kalacağı da netleşti.

1 /4 Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, yeni transfer Vedat Muriqi'den kötü haber geldi.

2 /4 Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında adalesinde ağrı hisseden Kosovalı golcü, çalışmaya devam edemedi.

32 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle sahayı terk etti.

3 /4 Sarı-lacivertli camiada endişeye neden olan sakatlıkla ilgili gazeteci Yağız Sabuncuoğlu dikkat çeken bir bilgi paylaştı.



