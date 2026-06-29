Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlıkla moralleri bozdu. Antrenmanda adalesinde ağrı hissederek sedyeyle sahayı terk eden Kosovalı golcünün sahalardan ne kadar uzak kalacağı da netleşti.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, yeni transfer Vedat Muriqi'den kötü haber geldi.
Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında adalesinde ağrı hisseden Kosovalı golcü, çalışmaya devam edemedi.
32 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle sahayı terk etti.
Sarı-lacivertli camiada endişeye neden olan sakatlıkla ilgili gazeteci Yağız Sabuncuoğlu dikkat çeken bir bilgi paylaştı.
Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Vedat Muriqi'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.