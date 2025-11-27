Yeni Şafak
Victor Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Son dakika gelişmesi

Haber Merkezi
09:2827/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Victor Osimhen’in Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Peki Victor Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele öncesinde sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.

Njeryalı oyuncu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Osimhen'in derbide oynamak için fedakarlık yapacağı ve yoğun bir tedavi uygulandığı öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Osimhen'in sahada olacağı ifade edildi.

