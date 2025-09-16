Yeni Şafak
Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Haber Merkezi
09:2116/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
Nijerya Milli Takımı'nın oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen, bir süredir formasından uzak kalmıştı. Victor Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynayamayacağı belli oldu.

Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi.

Sarı kırmızılı takımın golcü oyuncusunun durumu merak konusuydu.

Ayak bileğindeki bağlarda gerilme ve kanama tespit edilen Osimhen'in tedavisi bir haftadır devam ediyordu.

Sabah'ın haberine göre; kanaması sona eren Osimhen'in ağrıları devam ediyor.

Fakat Osimhen, Frankfurt maçında oynayacak duruma geldi.

Osimhen'in ağrılarına rağmen fedakarlığa hazır olduğunu teknik ekibe ilettiği ifade edildi.

#Galatasaray
#Osimhen
#Şampiyonlar Ligi
