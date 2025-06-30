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Victor Osimhen'in yeni takımı belli oldu: 'Kesin olarak oraya gidecek'

Victor Osimhen'in yeni takımı belli oldu: 'Kesin olarak oraya gidecek'

Haber Merkezi
10:1430/06/2025, Monday
G: 30/06/2025, Monday
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi. İtalya'nın önde gelen gazetecilerinden birisi, Osimhen'in yeni takımını açıkladı.

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için görüşmeler yapıyordu.

Ciddi bir sponsorluk geliri bulan sarı kırmızılı takım, bonservisi bu şekilde ödemeyi planlıyordu.

O yüzden Galatasaray için asıl önemli olan konu Osimhen'in kararıydı.

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi.

Correire dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni, Nijeryalı forvetin yeni takımını ve maaşını açıkladı.

26 yaşındaki oyuncunun yeni durağının Türkiye veya İngiltere olmayacağı ifade edildi.

Ivan Zazzaroni, katıldığı bir programda şu ifadeleri kullandı:

"Teklif öyle bir teklif ki kimse yarısını bile karşılayamazdı. Yıllık 40 milyon euro inanılmaz bir rakam."

"Piyasanın tamamen dışında. Kulüpler Dünya Kupası'na gitmek istemiyordu ancak Al-Hilal için büyük bir iyimserlik var. Bana göre oraya gidecek."

"Size neredeyse kesin olarak söylüyorum; Victor Osimhen, Al-Hilal'e gidecek."

"Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez. İngiltere Premier Lig'den hiçbir teklif gelmedi."

"Oraya gitmemesi sürpriz olur."

#Galatasaray
#Osimhen
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