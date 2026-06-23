Vincenzo Italiano onay verdi: Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede...

Trendyol Süper Lig’de Vincenzo Italiano yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, orta sahanın merkezine hem liderlik yapacak hem de savunma direncini maksimuma çıkaracak bir dünya yıldızı ararken rotayı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çevirdi.

1 /6 Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha bölgesi için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

2 /6 Siyah-beyazlıların, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Faslı yıldız Sofyan Amrabat için sarı-lacivertli kulüple temas kurduğu öne sürüldü.



3 /6 A Spor’un haberine göre Beşiktaş yönetimi, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumu hakkında Fenerbahçe'den bilgi aldı. Siyah-beyazlıların, deneyimli futbolcunun mali şartları ve transfer sürecine ilişkin detayları öğrenmek amacıyla girişimlerde bulunduğu belirtildi.



4 /6 Teknik heyetin orta sahaya lider özellikleri taşıyan, savunma yönü güçlü bir oyuncu takviyesi istediği ifade edilirken, 2022 Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sofyan Amrabat'ın da adaylar arasında yer aldığı kaydedildi.



5 /6 Transfer döneminin hareketli ekiplerinden Beşiktaş'ın, elde edeceği bilgiler doğrultusunda Faslı futbolcu için resmi adım atıp atmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

