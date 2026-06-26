Vincenzo Montella’dan maç sonu açıklama: ‘Başardık ve mutluyuz’

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya buruk veda eden A Milli Futbol Takımımızda, teknik direktör Vincenzo Montella karşılaşmanın ardından çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ev sahibi ABD’yi 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımında teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım'ın turnuvaya galibiyetle veda etmesinin ardından konuşan Montella, futbolcularının gösterdiği mücadeleden dolayı gurur duyduğunu belirterek takımın haksız eleştirilere maruz kaldığını söyledi.
Deneyimli teknik adam, uzatma dakikalarında yaşanan büyük sevinç anına dikkat çekerek, "Tabii ki şunu söylemem lazım; 90+8'de Kaan'ın ve hepimizin sevinci, bir haftadır nasıl hazırlandığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Takımının ortaya koyduğu karaktere vurgu yapan Montella, "Bu takım bunu hak etmedi. Başkanımız ve futbolcularımız için iyi oldu. Herkes duygusallaşmıştı, ben de..." sözleriyle maç sonrası yaşanan duygusal atmosferi anlattı.
İtalyan teknik adam, milli formanın önemine dikkat çekerek, "Onurumuz için oynadık. Galibiyet önemliydi. Başardık ve mutluyuz." dedi.