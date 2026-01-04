Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Vinicius Junior için 150 milyon euro! Herkes Suudi Arabistan sanarken İngiltere’den sürpriz talip

Vinicius Junior için 150 milyon euro! Herkes Suudi Arabistan sanarken İngiltere’den sürpriz talip

14:364/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Real Madrid’in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi 2027’de bitecek olan oyuncunun, Real Madrid’den istediği yıllık ücreti alamaması transfer kapısını araladı. Premier Lig devi dünyaca ünlü yıldıza 150 milyon euro’luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Vinicius Junior ile sözleşme yenileme görüşmelerinde çıkmaza giren Real Madrid, yıldız futbolcuya gelen dudak uçuklatıcı teklifi değerlendirmeye aldı.


Fichajes'te yer alan habere göre; İngiltere Premier League ekibi Chelsea, Brezilyalı kanat oyuncusunu renklerine bağlamak için kolları sıvadı.


DEV BONSERVİS BEDELİ...



Vini JR için 125+25 milyon Euro'luk bonservis teklifi yapılacağı belirtilirken, Real Madrid'in bu miktarı dikkate alacağı aktarıldı.


Öte yandan 25 yaşındaki dünya yıldızının, Real Madrid'deki maaş durumunun düzelmemesi halinde Chelsea’yi gerçek bir seçenek olarak değerlendireceği ifade edildi.


BU SEZONKİ PERFORMANSI


Xabi Alonso önderliğindeki İspanyol devinde 2025/26 sezonunu sallantılı geçiren Vinicius Junior, çıktığı 24 maçta 5 gol attı ve 8 asist yaptı.


#Vinicius Jr.
#Real Madrid
#Chelsea
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Iğdır TOKİ kurası çekilişine katılacaklar listesi: TOKİ başvurusu kabul ve reddedilenlerin isimleri