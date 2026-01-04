Vinicius Junior için 150 milyon euro! Herkes Suudi Arabistan sanarken İngiltere’den sürpriz talip

Real Madrid’in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi 2027’de bitecek olan oyuncunun, Real Madrid’den istediği yıllık ücreti alamaması transfer kapısını araladı. Premier Lig devi dünyaca ünlü yıldıza 150 milyon euro’luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

1 /5 Vinicius Junior ile sözleşme yenileme görüşmelerinde çıkmaza giren Real Madrid, yıldız futbolcuya gelen dudak uçuklatıcı teklifi değerlendirmeye aldı.



2 /5 Fichajes'te yer alan habere göre; İngiltere Premier League ekibi Chelsea, Brezilyalı kanat oyuncusunu renklerine bağlamak için kolları sıvadı.



3 /5 DEV BONSERVİS BEDELİ...



Vini JR için 125+25 milyon Euro'luk bonservis teklifi yapılacağı belirtilirken, Real Madrid'in bu miktarı dikkate alacağı aktarıldı.



4 /5 Öte yandan 25 yaşındaki dünya yıldızının, Real Madrid'deki maaş durumunun düzelmemesi halinde Chelsea’yi gerçek bir seçenek olarak değerlendireceği ifade edildi.

