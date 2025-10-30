Volkan Demirel Fenerbahçeli iki futbolcuyu istiyor: Gençlerbirliği harekete geçti

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde göreve gelen Volkan Demirel kadroyu yeterli bulmuyor. Yönetime listesini sunan Demirel, Fenerbahçeli iki futbolcunun ara transfer döneminde transfer edilmesi yönünde talimat verdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde göreve getirilen Volkan Demirel yönetimle yaptığı görüşmede kadroyu yeterli bulmadığını ve takviye istediğini iletti.
İlk etapta sol bek ile orta sahaya takviye isteyen 44 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçeli iki futbolcunun ismini yönetime verdi.
Gençlerbirliği ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerde az süre bulan sol bek oyuncusu Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz için harekete geçecek.
Domenico Tedesco geldikten sonra kadroya girmekte zorlanan iki futbolcu kulüplerin anlaşması halinde Ankara ekibinde kiralık oynamaya hazır olduğu öğrenildi.
Bartuğ Elmaz bu sezon toplamda 3 karşılaşmada forma giyerken skor katkısı veremedi. Sol bek Levent Mercan ise 3 Süper Lig maçında süre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.