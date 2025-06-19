Xabi Alonso'ya Arda Güler tepkisi: Büyük hata

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Hilal'le berabere kaldı. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Arda Güler, performansıyla göz doldurdu. Real Madrid'in başında ilk maçına çıkan teknik direktör Xabi Alonso ise maçta penaltıyı Arda'ya attırması nedeniyle İspanyol taraftarların tepkisini çekti.
İspanyol devi Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile 1-1 berabere kaldı.
Real Madrid, maçın 34. dakikasında Gonzalo Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Al Hilal bu gole 41. dakikada penaltıdan Ruben Neves'le karşılık verdi.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 46. dakikada Raul’un yerine oyuna dahil oldu.
Oyuna girdikten sonra etkili bir performans sergileyen Arda Güler'in maçta bir topu direkten döndü.
Real Madrid'de Valverde, 90+2. dakikada kazanılan penaltıda Al Hilal kalecisini geçemedi. Penaltıyı Arda Güler'in kullanması gerektiğini savunan İspanyol taraftarlar, sosyal medya hesaplarından bu duruma tepki gösterdi. İşte Real Madridli taraftarların o yorumlarından bazıları:
"İnanılmaz! Arda Güler oyuna giriyor, maçı değiştiriyor, direğe top gönderiyor ama penaltıyı kim atıyor, Valverde! Neden Arda değil? Bu bir şaka!"
"Arda Güler ilham vericiydi, atağı yönetiyordu ve buna rağmen Xabi, Valverde’nin penaltıyı atmasına karar verdi. Büyük hata!"
"Arda Güler bugün 45 dakikada, Valverde’nin tüm maçta gösterdiğinden daha fazlasını sergiledi. O penaltı onundu. Ne büyük hayal kırıklığı!"
"Arda Güler formdaydı, özgüvenliydi ve buna rağmen Valverde penaltıyı atıp kaçırdı. Xabi Alonso, ne düşünüyordun?"
"Arda Güler o penaltıyı atmalıydı! O anın içindeydi, takımı yönetiyordu. Valverde buna uygun değildi. Ne kadar sinir bozucu!"