Yapay zeka Fenerbahçe'nin tur ihtimalini açıkladı! Şaşırtan oran

16:5531/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşen Fenerbahçe'nin turu geçme ihtimali açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan lig etabı sonrası son 16 turu için play-off oynama hakkı kazandı. Kura çekimi sonrası sarı-lacivertlilerin play-off turunda rakibi Nottingham Forest oldu.

Football Meets Data tarafından tasarlanan simülasyon Fenerbahçe'nin play-off ve diğer turlardaki şansını hesapladı. Buna göre sarı-lacivertlilerin, Nottingham Forest'ı elemesine yüzde 34 olasılık verildi ve tur için yüzde 66'lık ihtimalle İngiliz ekibi favori gösterildi.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'ı geçmesi durumunda çeyrek finale katılma ihtimali ise yüzde 16 olarak belirlendi.


Sarı-lacivertlilerin kalan turlardaki şansı ise simülasyon tarafından şöyle gösterildi:


Yarı final: Yüzde 7

Final: Yüzde 3

Şampiyonluk: Yüzde 1

