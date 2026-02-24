Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yapay zekâ iki puan farkla şampiyonu açıkladı: Süper Lig için şaşırtan tahmin

Yapay zekâ iki puan farkla şampiyonu açıkladı: Süper Lig için şaşırtan tahmin

12:1624/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'de 23. haftanın sona ermesinin ardından zirve yarışında puan farkı 2'ye indirdi. Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında galip gelmesi halinde puanları eşitleme fırsatını tepti. Gözler son 11 haftaya çevrilirken, yapay zekâ girilen veriler sonucunda sezon sonu şampiyonluğa ulaşacak takımı açıkladı.

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Kasımpaşa ile berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda puanları eşitleme fırsatını tepti. Galatasaray ile kıyasıya geçen yarışta son 11 haftaya girilerken iki takımı zorlu periyot bekliyor.


Bir nebze lider Galatasaray'a göre fikstürü rahat görünse de sarı-lacivertlilerin sakatlıklarla başı dertte. Kasımpaşa maçında dört futbolcusunu kaybeden Fenerbahçe de eksikler teknik direktör Domenico Tedesco'yu düşündürüyor. 

Kritik haftalara girilirken yapay zekâ girilen veriler sonucunda sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak takımı açıkladı. Galatasaray’ın kalan fikstürde istikrarlı puan toplama ihtimalini yüksek gören uygulama 84 puanla zirvede tamamlayacağını açıkladı.

İşte Yapay zekâya göre sezon sonu ilk 4 sıra şu şekilde sıralanacak;

1-Galatasaray: 84

2-Fenerbahçe: 82

3-Trabzonspor: 72

4-Beşiktaş: 68

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Yapay Zeka
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
IBAN'la para gönderenler dikkat: En az 20 karakterlik açıklama şart, 400 bin liraya çıkacak