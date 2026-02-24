Yapay zekâ iki puan farkla şampiyonu açıkladı: Süper Lig için şaşırtan tahmin

Süper Lig'de 23. haftanın sona ermesinin ardından zirve yarışında puan farkı 2'ye indirdi. Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında galip gelmesi halinde puanları eşitleme fırsatını tepti. Gözler son 11 haftaya çevrilirken, yapay zekâ girilen veriler sonucunda sezon sonu şampiyonluğa ulaşacak takımı açıkladı.
Trendyol Süper Lig 23. haftasında Kasımpaşa ile berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda puanları eşitleme fırsatını tepti. Galatasaray ile kıyasıya geçen yarışta son 11 haftaya girilerken iki takımı zorlu periyot bekliyor.
Bir nebze lider Galatasaray'a göre fikstürü rahat görünse de sarı-lacivertlilerin sakatlıklarla başı dertte. Kasımpaşa maçında dört futbolcusunu kaybeden Fenerbahçe de eksikler teknik direktör Domenico Tedesco'yu düşündürüyor.
Kritik haftalara girilirken yapay zekâ girilen veriler sonucunda sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak takımı açıkladı. Galatasaray’ın kalan fikstürde istikrarlı puan toplama ihtimalini yüksek gören uygulama 84 puanla zirvede tamamlayacağını açıkladı.
İşte Yapay zekâya göre sezon sonu ilk 4 sıra şu şekilde sıralanacak;
1-Galatasaray: 84
2-Fenerbahçe: 82
3-Trabzonspor: 72
4-Beşiktaş: 68