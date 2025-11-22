Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz tahmin: Kura çekilir çekilmez duyurdu

Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz tahmin: Kura çekilir çekilmez duyurdu

08:5522/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 Dünya Kupası play-off turu kura çekiminin ardından, Football Rankings'in yapay zeka destekli simülasyonu Türkiye için kritik bir tahmin yayımladı. Yarı finalde Romanya, finalde ise muhtemel Slovakya/Kosova galibi ile eşleşen A Milli Takımımızın finallere kalma şansı, yapay zeka tarafından hesaplandı.

2026 Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde A Milli Takım, Romanya'nın rakibi oldu. Türkiye'de oynanacak maçı kazanması durumunda Ay-Yıldızlı ekip, finalde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda oynayacak.



Football Rankings'in yapay zeka aracılığıyla oluşturduğu simülasyondan Türkiye için çarpıcı bir tahmin geldi.

Football Rankings'in simülasyonuna göre play-off eşleşmelerinin ardından Irak, yüzde 63 ile Dünya Kupası'na katılmaya en yakın takım. Doğrudan play-off finaline kalan Irak, Bolivya ile Surinam maçının galibiyle karşılaşacak.



Listenin 2. sırasında ise İtalya geliyor. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılmasına verilen ihtimal yüzde 62 oldu. İtalya play-off turu yarı finalinde Kuzey İrlanda ile oynayacak.


Gök Mavililer bu turu geçmesi durumunda Galler-Bosna Hersek karşılaşmasının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.



İtalya'dan sonra Dünya Kupası almasına en yüksek şans verilen diğer ülke ise Demokratik Kongo. Doğrudan play-off finalinde mücadele edecek olan Demokratik Kongo, Yeni Kaledonya-Jamaika karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. Demokratik Kongo'ya verilen "Dünya Kupası'na katılır" ihtimali ise yüzde 60.



A Milli Takım ise listenin 4. sırasında yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Avrupa'da İtalya'dan sonra Dünya Kupası'na katılma ihtimali en yüksek ülke olarak gösterildi.


Play-off turu yarı finalinde Romanya ile Türkiye'de oynayacak A Milli Takım, finale kalması durumunda ise Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'nda yer almasına yüzde 52 ihtimal verildi.



#yapay zeka
#2026 Dünya Kupası
#Türkiye
#A Milli Takım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ baraj doluluk seviyesi 22 Kasım 2025