Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz tahmin: Kura çekilir çekilmez duyurdu

2026 Dünya Kupası play-off turu kura çekiminin ardından, Football Rankings'in yapay zeka destekli simülasyonu Türkiye için kritik bir tahmin yayımladı. Yarı finalde Romanya, finalde ise muhtemel Slovakya/Kosova galibi ile eşleşen A Milli Takımımızın finallere kalma şansı, yapay zeka tarafından hesaplandı.
2026 Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde A Milli Takım, Romanya'nın rakibi oldu. Türkiye'de oynanacak maçı kazanması durumunda Ay-Yıldızlı ekip, finalde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda oynayacak.
Football Rankings'in yapay zeka aracılığıyla oluşturduğu simülasyondan Türkiye için çarpıcı bir tahmin geldi.
Football Rankings'in simülasyonuna göre play-off eşleşmelerinin ardından Irak, yüzde 63 ile Dünya Kupası'na katılmaya en yakın takım. Doğrudan play-off finaline kalan Irak, Bolivya ile Surinam maçının galibiyle karşılaşacak.
Listenin 2. sırasında ise İtalya geliyor. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılmasına verilen ihtimal yüzde 62 oldu. İtalya play-off turu yarı finalinde Kuzey İrlanda ile oynayacak.
Gök Mavililer bu turu geçmesi durumunda Galler-Bosna Hersek karşılaşmasının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.
İtalya'dan sonra Dünya Kupası almasına en yüksek şans verilen diğer ülke ise Demokratik Kongo. Doğrudan play-off finalinde mücadele edecek olan Demokratik Kongo, Yeni Kaledonya-Jamaika karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. Demokratik Kongo'ya verilen "Dünya Kupası'na katılır" ihtimali ise yüzde 60.
A Milli Takım ise listenin 4. sırasında yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Avrupa'da İtalya'dan sonra Dünya Kupası'na katılma ihtimali en yüksek ülke olarak gösterildi.
Play-off turu yarı finalinde Romanya ile Türkiye'de oynayacak A Milli Takım, finale kalması durumunda ise Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'nda yer almasına yüzde 52 ihtimal verildi.