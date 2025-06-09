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Yeşil sahalarda böylesi görülmedi: Sahaya bebek girdi, oyun durdu!

Yeşil sahalarda böylesi görülmedi: Sahaya bebek girdi, oyun durdu!

12:029/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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MLS’te Chicago Fire’ın DC United’ı 7-1 mağlup ettiği maçta, küçük bir çocuk sahaya girerek maçı durdurdu. 50. dakikada sahaya giren bebek herkesin yüzünü güldürdü.

MLS 17. haftasında Chicago Fire, deplasmanda DC United’ı 7-1’lik net bir skorla mağlup etti.


Ancak maçı ilginç kılan tek şey, Chicago Fire’ın büyük galibiyeti olmadı. Mücadelenin 50. dakikasında sahaya giren küçük bir bebek aniden oyunu durdurdu.


Maçın tam ortasında, tribünlerden bir anda sahaya giren minik araftar, hem oyuncuları hem de seyircileri şaşkına çevirdi.


Güvenlik görevlilerinin hızla müdahale ederek küçük çocuğu dışarı çıkarması uzun sürmedi. O an ise tribünlerde kahkahalar ve neşeli görüntüler hakim oldu.


Maçın bu ilginç anı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve taraftarlar, "En sevimli oyun kesintisi" şeklinde yorumlar yaptı. Chicago Fire’ın galibiyetinin yanı sıra, bu minik sürpriz de sosyal medyanın gündemine oturdu.


Hem takımlarının galibiyetiyle sevinen Chicago Fire taraftarları, hem de sahaya atlayan tatlı küçük taraftarla bir başka şekilde neşelendi.


İşte o anlar...

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