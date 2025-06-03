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Yıldız futbolcudan flaş sözler: Fenerbahçe'de oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Yıldız futbolcudan flaş sözler: Fenerbahçe'de oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Selman Ağrıkan
11:533/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, Fenerbahçe'de oynadığı dönemle ilgili gündem olacak açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertlilerin neden şampiyon olamadığını da açıkladı.

Azerbaycan ekibi Karabağ'da forma giyen Benzia, ülke basınına dikkat çeken bir röportaj verdi.

Cezayirli futbolcu, 2018-19 sezonunda formasını giydiği Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Türkiye'de performansının neden düşük olduğuyla ilgili soruya cevap veren 30 yaşındaki futbolcu, "Ben Fenerbahçe’ye gittiğimde teknik direktör Filip Cocu’ydu. Onun liderliğinde 7-8 maç kadar çok iyi oynadım. Özellikle Beşiktaş’a karşı oynadığımız maçı anlatacağım. Herkes o maçtaki performansımı konuşuyordu. Ama sonra Cocu’yu gönderip yerine Ersun Yanal’ı getirdiler. Yanal gelir gelmez beni biraz geriye çekti, yani beni '6' numarada oynatmaya başladı. Kış tatilinden sonra beni genelde takımdan uzak tuttu, dahası, 'Sen burada kiralık oynuyorsun, ben kiralık oyuncu istemiyorum' dedi. Bu adamın kararı benim Türkiye ve Fenerbahçe kariyerimi altüst etti. 6 ay tek başıma antrenman yapmak zorunda kaldım. Bana bunun için maaş bile vermediler" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin uzun yıllar şampiyon olamamasına da değinen Benzia, "Fenerbahçe'nin bir felsefesi yok. Bu takımın buna sadık kalmasının bir yolu yok. Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar. Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar. Tıpkı bana bir zamanlar yaptıkları gibi. O zamanlar kulübün böyle bir politikasından muzdarip olan tek kişi ben değildim. İşinizi düzgün yapmazsanız sonuçlar aynı olur" diye konuştu.

Yassine Benzia, kiralık olarak 1 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de 20 maça çıkıp 2 asist yapmıştı.

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