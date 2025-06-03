Yıldız futbolcudan flaş sözler: Fenerbahçe'de oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Türkiye'de performansının neden düşük olduğuyla ilgili soruya cevap veren 30 yaşındaki futbolcu, "Ben Fenerbahçe’ye gittiğimde teknik direktör Filip Cocu’ydu. Onun liderliğinde 7-8 maç kadar çok iyi oynadım. Özellikle Beşiktaş’a karşı oynadığımız maçı anlatacağım. Herkes o maçtaki performansımı konuşuyordu. Ama sonra Cocu’yu gönderip yerine Ersun Yanal’ı getirdiler. Yanal gelir gelmez beni biraz geriye çekti, yani beni '6' numarada oynatmaya başladı. Kış tatilinden sonra beni genelde takımdan uzak tuttu, dahası, 'Sen burada kiralık oynuyorsun, ben kiralık oyuncu istemiyorum' dedi. Bu adamın kararı benim Türkiye ve Fenerbahçe kariyerimi altüst etti. 6 ay tek başıma antrenman yapmak zorunda kaldım. Bana bunun için maaş bile vermediler" ifadelerini kullandı.