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Yıldız futbolcuya büyük şok! 7.5 yıl hapis cezası verildi

Yıldız futbolcuya büyük şok! 7.5 yıl hapis cezası verildi

Tuğçe Erginkoç
17:4020/06/2025, الجمعة
G: 20/06/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Quincy Promes, 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Promes, cezasını çekmek üzere Dubai'den Hollanda'ya iade edildi.

Hollanda'da yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Quincy Promes, kariyerine devam etmek amacıyla Dubai'ye kaçmıştı.

33 yaşındaki Hollandalı forvet, tutuklanmasından 8 gün sonra cuma günü ülkesine iade edildi.

De Telegraaf'ın haberine göre, bir yılı aşkın süredir kaçak olan ve 12 Haziran'da Dubai'de tutuklanan Hollandalı futbolcu Hollanda'ya iade edildi.

33 yaşındaki futbolcu, kokain kaçakçılığı (6 yıl) ve kuzenini bıçaklamak (1,5 yıl) suçlarına karıştığı gerekçesiyle toplam 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberde, Promes'in 2030 yılına kadar şartlı tahliye için uygun olmayacağı bilgisi yer aldı.


Dubai, Hollandalı yetkililerle işbirliği yaparak oyuncuyu 12 Haziran'da evinde tutukladı ve sekiz gün sonra da özel bir jetle iade etti.

Spartak Moskova ve Ajax'ın eski oyuncusu şu anda Hollanda Kraliyet Marechaussee tarafından gözetim altında tutuluyor.

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