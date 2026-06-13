Yıldız isme İtalyan kancası! Galatasaray 35 milyon euro talep etti

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken ilk hedef kadroyu korumak. Sarı-kırmızılılarda yıldız isim için istenen rakam 35 milyon euro olarak belirlendi.
Süper Lig'de yaz tranfer döneminin çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Davinson Sanchez, Cesc Fabregas yönetimindeki Como'nun radarında. Como, Sanchez'i kadroya katmak isterken görüşmelerini sürdürüyor.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Como'nun teklif yaptığı Kolombiyalı stoperle ayrılığı düşünmüyor. Sarı-kırmızılı takımın yönetiminin Sanchez için 35 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Sadece astronomik bir teklif gelmesi halinde görüşme yapılabileceği ancak yönetimin Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Sanchez'in ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.
Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Davinson Sanchez, 2023'te Tottenham'dan transfer olmuştu. Sanchez, sarı-kırmızılılarda 121 maça çıktı.