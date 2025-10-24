Yüksel Yıldırım’dan bomba açıklama: ‘Böyle düşünenlere kapak olsun’

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Samsunspor evinde Dinamo Kiev’i 3-0’lık farklı skorla mağlup etti. Karadeniz temsilcisi Avrupa’da 2’de 2 yaparak yoluna devam etti. Maçın ardından Yüksel Yıldırım çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.
UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor, Dinamo Kiev’i 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Samsunspor’un gollerini Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse kaydetti.
Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu. İşte Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları;
"Kimse bize inanmıyordu ve şans vermiyordu. "Samsunspor'un ne işi var, yenilecek, elenecek" deniyordu. Böyle düşünenlere kapak olsun.
Burada bir efsane yaratıyoruz! Bugün herkes Samsunspor'un nasıl bir takım olduğunu izledi. İnanılmaz mutluyum. 27 yıl sonra Avrupa'dayız. Evimizde ilk maç ve net bir skorla kazandık. Bunun devamı gelecek.
İnşallah bir sonraki maçı da kazasız geçirirsek, bir üst turu garantilemiş olacağız. Bir hedefimiz var. Onun için bu kadroyu kurduk.
Ülkemize 9 puan kazandırdık 3 takım. İnanılmaz mutluyuz. 1-0 olsun bizim olsun diyordum, 1-0'a razıydım. Dinamo Kiev gibi bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Yıllardır Avrupa'da oynuyorlar. Bir önceki maç Legia Varşova'ydı.
İlk iki maçımız çok zordu. Gol yemedik ve 4 gol attık. Ben ve yönetim ekibim doğru yapıyoruz demek ki. Oyuncular da inanılmaz bir aile oldular. Kulüpte inanılmaz bir hava var. Maç öncesi oyuncularla görüştüm. Gerekeni yapacaklarını söylediler.
Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarıma teşekkür ediyorum. Sayı azdı ama 30 bin kişiyi aratmayacak destek vardı. Herkese teşekkür ediyorum.
Samsunspor'un TFF'yle MHK'yle problemi olmaz. Bazen canımız yanıyor ama tatlı sert serzenişlerimiz oluyor. Diğer kulüpler gibi değil."