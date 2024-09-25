Yunanları endişe sardı: Galatasaray maçı öncesi korkularını itiraf ettiler

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında bu akşam evinde Yunan ekibi PAOK’u konuk edecek. Rams Park’ta oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Yunan basını, PAOK maçı öncesi Galatasaray'ı manşetlerine taşıdı. İşte detaylar.
Young Boys'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmek zorunda kalan Galatasaray'daki ilk hedef PAOK maçını kazanmak. Yunan liginde lider olan rakibini konuk edecek sarı-kırmızılılarda üç eksik var.
Cezalı Fernando Muslera, sakat olan Hakim Ziyech ve listeye yazılamayan Roland Sallai mücadelede yer alamayacak.
Karşılaşmaya Yunanistan medyası da geniş yer veriyor. Maça dair önemli bilgiler paylaşıldı.
Galatasaray'ın sahip olduğu yıldız futbolcular Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens'ten bahsedildi.
Ayrıca Victor Osimhen'in öldürücü bir forvet olduğu ve Mauro Icardi'nin ilk 11'de oynasın veya oynamasın tehlike yaratabileceği vurgulandı.
Yunan basınındaki haberde, Galatasaray taraftarı için de övgü dolu ifadeler kullanılarak; "Statları 52 binden fazla kapasiteye sahip ve bizim için korkutucu seviyede.
2011'de 131.76 desibele ulaşarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardılar.
2023'te ise Mauro Icardi'nin Bayern'e attığı penaltıda ise 131.1 desibeli yakaladılar.
Bu bir jet motorunun sesinden daha fazla ve kulakları sağır edebilir" yorumuna yer verildi.