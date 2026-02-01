Yürekleri ağza getiren an! Sörloth kanlar içinde yerde kaldı

"Yapılan radyolojik testler sonucunda Alexander Sörloth’un kafasında herhangi bir kırık veya hematom (kan toplanması) tespit edilmemiştir. Oyuncumuzun sol frontoparietal bölgesinde çarpışmaya bağlı derin bir kesik oluşmuş ve dikiş atılmıştır. Sörloth, kafileyle birlikte Madrid’e dönecek ve önümüzdeki günlerde gözetim altında tutulacaktır."