Yürekleri ağza getiren an! Sörloth kanlar içinde yerde kaldı

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Levante ile deplasmanda karşılaşan Atletico Madrid, hem puan kaybıyla sarsıldı hem de Alexander Sörloth'un korkunç sakatlığıyla büyük panik yaşadı. 27. dakikada kafasına aldığı darbe sonrası bilincini kaybeden Norveçli golcü için açıklama yapıldı.
Atletico Madrid’in şampiyonluk yolundaki kritik virajlarından biri olan Levante deplasmanı, yürekleri ağza getiren bir çarpışmaya sahne oldu. Maçın henüz 23. dakikasında köşe vuruşu mücadelesinde Levante savunmacısı Matias Moreno ile kafa kafaya çarpışan Alexander Sörloth, kanlar içinde yerde kaldı.
Çarpışmanın etkisiyle yerden kalkamayan ve sahada ilk müdahalesi yapılan 30 yaşındaki golcü, sağlık ekiplerinin tavsiyesiyle sedye eşliğinde sahayı terk ederek Valencia’da bulunan en yakın hastaneye sevk edildi.
Stadı dolduran binlerce taraftarın endişeli bakışları arasında ambulansa alınan Sörloth’un durumu hakkında kulüp ilk etapta "ciddi kafa travması" şüphesiyle açıklama yaptı.
Atletico Madrid'den müjdeli haber
Gece geç saatlerde Madrid ekibinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada taraftarın yüreğine su serpildi. Yapılan testlerin sonuçları şu şekilde paylaşıldı:
"Yapılan radyolojik testler sonucunda Alexander Sörloth’un kafasında herhangi bir kırık veya hematom (kan toplanması) tespit edilmemiştir. Oyuncumuzun sol frontoparietal bölgesinde çarpışmaya bağlı derin bir kesik oluşmuş ve dikiş atılmıştır. Sörloth, kafileyle birlikte Madrid’e dönecek ve önümüzdeki günlerde gözetim altında tutulacaktır."