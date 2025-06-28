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Zaniolo'dan sürpriz hareket! Teknik direktöre transfer mesajı gönderdi

Zaniolo'dan sürpriz hareket! Teknik direktöre transfer mesajı gönderdi

Umut Yılmaz
09:4928/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo ile ilgili belirsizlik sürerken İtalyan yıldızdan flaş bir çıkış geldi. Zaniolo'nun, o kulübün teknik direktörüne transfer mesajı gönderdiği bildirildi.

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, yeniden Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor.

İki sezondur kiralık olarak gönderilen 24 yaşındaki oyuncu, bu kez italya'nın köklü kulüplerinden Torino'nun radarında.

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Zaniolo, Torino Teknik Direktörü Marco Baroni'ye motivasyon dolu bir mesaj gönderdi.

İtalyan yıldızın Torino forması altında kariyerini yeniden canlandırmak istediği belirtilirken, Torino cephesinin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonlarda Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina da Zaniolo'yu opsiyonlu olarak kiralamıştı. Galatasaray tüm bu geçici transferlerden 11.4 milyon Euro gelir elde etmişti.

Torino cephesi de benzer bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

ASLAN ZORUNLU İSTİYOR


Sarı-kırmızılılar ise 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo'yu artık temelli göndermenin planlarını yapıyor.

İtalyan yıldızı 2 sezondur başka takımlara kiralayan Galatasaray, bu kez konacak olan satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istiyor. 

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