Apple kulaklıklarda 'zihin okuma ve kontrolü' mümkün mü? Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor

ZİHİN KONTROLÜ MÜMKÜN MÜ?

Uzmanlara göre sosyal medyadaki "düşünceleri yönlendirme" iddiaları bilimsel gerçeklikten uzak. Söz konusu teknoloji "pasif" bir yapıya sahip; yani beyinden gelen sinyalleri okuyabiliyor (input) ancak beyne sinyal gönderemiyor (output).

Bir zihni kontrol etmek veya düşünceleri değiştirmek için beyne dışarıdan güçlü elektriksel müdahaleler yapılması gerekiyor. Tüketici elektroniği sınıfındaki bir kulaklığın bataryası ve donanımı, beynin derin bölgelerine etki edecek sinyaller üretmek için yeterli güce sahip değil. Ayrıca kulak içinden alınan EEG verileri, hastanelerdeki tıbbi cihazlara kıyasla çok daha zayıf sinyaller sunuyor.