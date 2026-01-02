Apple kulaklıklarda 'zihin okuma ve kontrolü' mümkün mü? Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor

Sosyal medyada dolaşıma giren bir patent görseli, teknoloji dünyasında "zihin kontrolü" tartışmalarının fitilini ateşledi. Kablosuz kulaklıklar üzerinden beyin dalgalarının okunup yönlendirileceği iddiası kısa sürede viral olurken, gözler teknoloji devinin o başvurusuna çevrildi. Peki, binlerce paylaşımda adı geçen o belgede aslında ne yazıyor? İnsan zihni gerçekten ele geçirilebilir mi? İşte kafaları karıştıran o patentin perde arkası...
Apple'ın aldığı yeni bir patent, sosyal medyada "küresel zihin kontrolü" tartışmalarını başlattı. Kablosuz kulaklıklarla beyin dalgalarının okunacağını öne süren iddialar gündem yaratırken, patent dosyasındaki gerçek detaylar ortaya çıktı.
PATENT BAŞVURUSU NEYİ İÇERİYOR?
Söz konusu patent "Elektrotların Dinamik Seçimi Aracılığıyla Biyosinyal Algılama Cihazı" başlığını taşıyor. Apple'ın geliştirdiği bu teknoloji, AirPods benzeri kulak içi kulaklıklara yerleştirilen hassas sensörler ve elektrotlar üzerine kurulu.
Dosyadaki şemalarda, kulaklığın gövdesine ve kulak içine giren silikon kısımlarına yerleştirilmiş çok sayıda nokta elektrot görülüyor. Bu elektrotlar deriyle temas ettiğinde vücuttaki mikro elektrik akımlarını algılayabiliyor.
SİSTEM HANGİ VERİLERİ TOPLUYOR?
Apple’ın patentlediği teknoloji, kulaklıkların farklı elektrotları devreye sokarak şu biyolojik sinyalleri ölçmesini hedefliyor:
EEG (Elektroensefalogram): Beyin dalgaları aktivitesi.
EKG (Elektrokardiyogram): Kalp ritmi ve atış hızı.
EMG (Elektromiyografi): Kas hareketleri.
EOG (Elektrokülografi): Göz hareketleri.
Bu verilerin toplanma amacı ise "zihin kontrolü" değil, gelişmiş sağlık takibi ve kullanıcı deneyimi. Sistem; uyku kalitesi, stres seviyesi ve nörolojik durumların takibi için kullanılabileceği gibi; mimik veya kas hareketleriyle şarkı değiştirmek gibi yeni nesil komutlar için de tasarlanıyor.
ZİHİN KONTROLÜ MÜMKÜN MÜ?
Uzmanlara göre sosyal medyadaki "düşünceleri yönlendirme" iddiaları bilimsel gerçeklikten uzak. Söz konusu teknoloji "pasif" bir yapıya sahip; yani beyinden gelen sinyalleri okuyabiliyor (input) ancak beyne sinyal gönderemiyor (output).
Bir zihni kontrol etmek veya düşünceleri değiştirmek için beyne dışarıdan güçlü elektriksel müdahaleler yapılması gerekiyor. Tüketici elektroniği sınıfındaki bir kulaklığın bataryası ve donanımı, beynin derin bölgelerine etki edecek sinyaller üretmek için yeterli güce sahip değil. Ayrıca kulak içinden alınan EEG verileri, hastanelerdeki tıbbi cihazlara kıyasla çok daha zayıf sinyaller sunuyor.
ASLINDA 2023'TE YAYINLANDI
Gündeme yeni gelmiş olsa da Apple bu patent başvurusunu 14 Ocak 2022 tarihinde yaptı. Başvuru, resmi olarak 20 Temmuz 2023'te kamuya açıldı.
Teknoloji şirketleri, fikir aşamasındaki projelerini koruma altına almak için her yıl binlerce patent başvurusu yapıyor ancak bu projelerin birçoğu nihai bir ürüne dönüşmüyor.