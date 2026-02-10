Lookfor genç yazılımcıları yapay zeka hackathonunda buluşturdu

‘KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM’





Yarışmada birinci olan, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Emirhan Birben (22), “Bugün kuzenim Enes Berat Güler ve kardeşim Yunus Emre Birben ile birlikte, Lookfor ve değerli ekibinin düzenlediği bir yarışmada geliştirdik. Bu yarışma, e-ticaret üzerine destek asistanı niteliğinde bir yapay zeka ajanı üretmeye yönelikti. Bu proje için çok çalıştık. Birkaç günümüzü tamamen buna ayırdık. Karşımıza çıkan sorular ve problemler oldukça değerliydi ve günümüzde de sıkça karşılaşılan konulardı. Biz de bu sorunlara çözüm üretmeye çalışarak projemizi adım adım geliştirdik. Bize bu fırsatı tanıdığı için Lookfor ve ekibine teşekkür ediyorum. Umarım ilerleyen dönemlerde düzenlenecek yarışmalarda daha iyi başarılara imza atabiliriz. Projemizin çıkış noktası, e-ticaret sitelerindeki yapay zeka destekli asistanların yetersiz olmasıydı. Bu sorunu çözmek için daha kapsamlı ve kompleks bir sistem geliştirdik. Farklı yapay zeka modellerine farklı görevler atadık. Bu sayede sorunları daha kolay çözülebilir hale getirdik ve her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tuttuk. Birinci olmayı beklemiyordum çünkü diğer rakiplerimiz de oldukça iyiydi. Projelerine çok başarılı çözümler eklemişlerdi. Bu nedenle kazandığımız için çok mutluyum” diye konuştu.