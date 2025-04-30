Start/Stop teknolojisi, yakıt tasarrufu sağlarken araç sahiplerine konfor sunmayı vaat ediyor, ancak bu pratik özellik marş motoru ve motor sağlığı için tehlike oluşturabiliyor. Aracınızın ömrünü uzatmak ve olası arızalardan kaçınmak için Start/Stop sisteminin etkilerini ve dikkat edilmesi gereken bakım adımlarını öğrenin. Uzmanlar, bu sistemin araçlara uzun vadede zarar verebileceğini belirtiyor. Peki, araç bakımı nasıl yapılmalı?

1 /15 Araç sahiplerinin konfor beklentisi, masrafsızlık ve sorunsuz kullanım gibi unsurlar günümüzde oldukça önem kazanmış durumda.



2 /15 Özellikle araç alırken Start/Stop sistemine sahip olma isteği de oldukça yaygın.

3 /15 Ancak bu görünüşte pratik özellik, motor sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Araçların sağlıklı çalışması için ise düzenli bakım şart.



4 /15 Start/Stop Sistemi Nedir?

Start/Stop, araç motorunu durdurup yeniden başlatma özelliğidir.



5 /15 Bu teknoloji, özellikle şehir içi trafikte, motorun gereksiz yere çalışmasını engelleyerek yakıt tasarrufu sağlamayı amaçlar.



6 /15 Ancak, bu sistemin sık sık devreye girmesi, aracın marş motoru üzerinde zamanla aşınmalara yol açabilir.



7 /15 Start/Stop Teknolojisinin Potansiyel Zararları

Tecrübeli sanayi ustalarına göre, Start/Stop sistemi uzun vadede marş motorunun ömrünü kısaltabilir.



8 /15 Çünkü motor her yeniden çalıştığında, yoğun yağlama için güç harcar ve bu da dişlilerde sorunlara yol açabilir. Ayrıca, motorun durması ve yeniden çalışması sırasında motor yağının hızlı bir şekilde dolaşıma girmesi gereklidir.



9 /15 Bu durum, yağlama sistemine ekstra bir yük bindirerek motorun aşınmasına neden olabilir.



10 /15 Yeni Nesil Araçlar ve Start/Stop Uyumları Start/Stop teknolojisi, özellikle eski model araçlarda olumsuz etkiler meydana getirebilir.

11 /15 Ancak yeni nesil araçlar, bu sistemin gereksinimlerine uygun olarak üretiliyor ve motorun dayanıklılığı göz önünde bulundurularak tasarlanıyor.



12 /15 Bununla birlikte, eski araçların bakımına dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Düzenli bakım, aracın ömrünü uzatarak sistemin daha verimli çalışmasını sağlar.



13 /15 Motor ve yağ bakımı

Start/Stop Sisteminin En İyi Arkadaşı Start/Stop sisteminin olumsuz etkilerinden korunmak için motor yağının düzenli olarak değiştirilmesi gerekir.



14 /15 Yüksek kaliteli motor yağı kullanmak, motorun aşınmasını önler ve sistemin daha verimli çalışmasını sağlar. Ayrıca, aracın akü durumu da sıklıkla kontrol edilmelidir.

