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Trump TikTok'u satın almaya hazırlanıyor: Microsoft görüşmelere başladı

Trump TikTok'u satın almaya hazırlanıyor: Microsoft görüşmelere başladı

Semih Kara
Semih Kara
11:0628/01/2025, Salı
AA
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<p>Trump, Çinli TikTok'un ABD merkezli Microsoft'a satılmasını istiyor.</p>
Trump, Çinli TikTok'un ABD merkezli Microsoft'a satılmasını istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji şirketi Microsoft'un, Çinli video paylaşım uygulaması TikTok'u satın almak için görüşmeler başlattığını bildirdi. Trump, TikTok'un satışı aşamasında 'teklif savaşı' görmek istediğini söyledi.

Başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, TikTok hakkında birçok yatırımcıyla görüştüğünü ve uygulamanın, büyük şirketlerden büyük ilgi gördüğünü söyledi.

'Teklif savaşı' istiyor

Trump, Microsoft'un, TikTok'un satın alınması için görüşmelere başladığını ve teklif hazırlığında olduğunu bildirdi. Uygulamaya yönelik ilgi neticesinde TikTok'un satışında teklif veren çok sayıda yatırımcı veya şirket olacağını ifade eden Trump, bu aşamada 'teklif savaşına' şahit olmak istediğini dile getirdi.

Trump, Çin'in bu aşamaya dahil olmasını istemediklerinin altını da çizdi.

ABD'ye satılmadan rahatlamayacak

Trump, görevdeki ilk gününde, Çinli ByteDance firmasının sahibi olduğu video paylaşım uygulaması TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameye imza atmıştı.


'Satılmazsa kapatırız'

ABD Başkanı, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını, ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesinin gerektiğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz, buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir, vermezlerse Çin'e tarife koyarız." demişti.


#TikTok
#Donald Trump
#ABD
#Çin
#Microsoft

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