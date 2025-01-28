Trump TikTok'u satın almaya hazırlanıyor: Microsoft görüşmelere başladı

'Satılmazsa kapatırız'

ABD Başkanı, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını, ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesinin gerektiğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz, buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir, vermezlerse Çin'e tarife koyarız." demişti.



