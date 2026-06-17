Türkiye'nin 2025'teki 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu! İşte İSO'nın açıkladığı en büyük sanayi şirketleri

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın sonuçlarını yayımladı. 2025 yılında üretimden satışlara göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu, uzun yıllardır olduğu gibi yine, 698,8 milyar liralık üretimden satışlarıyla TÜPRAŞ oldu. İşte Türkiye'de 2025 yılının en büyük sanayi şirketleri...
2025'in 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu
2025 yılında üretimden satışlara göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu, uzun yıllardır olduğu gibi yine, 698,8 milyar liralık üretimden satışlarıyla TÜPRAŞ oldu.
538,3 milyar lira ile Ford Otomotiv ikinci, 327,9 milyar lira ile Star Rafineri üçüncü sırada yer aldı.
İSO 500 tarihinde ilk kez iki savunma sanayi kuruluşu TUSAŞ yedinci, Aselsan dokuzuncu sıraya yerleşti.
TÜPRAŞ’ın ardından 538,3 milyar lira ile Ford Otomotiv ikinci, 327,9 milyar lira ile Star Rafineri üçüncü sırada yer aldı.
Böylece İSO 500’ün ilk üç sırası, geçen yıla göre herhangi bir değişiklik göstermedi. Oyak-Renault 235,5 milyar liralık üretimden satışlarıyla dördüncü sırada yer alırken, Toyota Otomotiv 206,3 milyar lira ile beşinci, Arçelik 165,7 milyar lira ile altıncı oldu.
İlk 10'da dikkat çekici değişimler
Üst sıralardaki istikrara rağmen, 2025 yılında İSO 500’ün ilk 10 kuruluşu içerisinde dikkat çekici değişimler yaşandı. Özellikle savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin son yıllarda ortaya koyduğu güçlü performans sıralamaya belirgin şekilde yansıdı.
Geçen yılki listede ilk 10'da bulunmayan ve 11. sırada yer alan TUSAŞ'ın 140,9 milyar liralık üretimden satışla 7'nciliğe, 16. basamakta bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 138,8 milyar lirayla 8'inciliğe, 17. sıradaki Aselsan'ın 130,2 milyar lirayla 9'unculuğa yükselmesi dikkati çekti.
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan "İSO 500 tarihinde ilk kez iki savunma sanayi kuruluşu, TUSAŞ 140,9 milyar lira ile yedinci, Aselsan da 130,2 milyar lira ile dokuzuncu sıraya yerleşmiştir. Bu gelişme, yalnızca söz konusu şirketlerin büyümesini değil, aynı zamanda savunma sanayimizin son yıllarda ulaştığı üretim kapasitesini, teknoloji geliştirme kabiliyetini, ihracat performansını ve küresel rekabet gücünü ortaya koyması açısından son derece anlamlıdır." değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan, geçen yıldan farklı olarak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 138,8 milyar liralık, Mercedes-Benz ise 127 milyar liralık üretimden satışları ile 2025 yılında İSO 500’ün ilk 10 kuruluşu arasında yer aldı.
İSO 500'ün faaliyet kârında yüzde 57'lik artış
2025 yılı sonuçlarını açıklayan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan İSO 500'ün faaliyet kârının yüzde 57,1 artarak 641 milyar liradan 1 trilyon liraya yükseldiğini kaydetti.
Bahçıvan İSO 500'ün üretimden satışlarının 2025'te yüzde 28 artışla 8,7 trilyon TL'den 11,1 trilyon TL'ye yükseldiğini belirtti.
İSO 500’ün ihracatı 2025 yılında yüzde 8,4 büyüyerek 104,7 milyar dolara yükseldi.