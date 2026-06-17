Türkiye'nin 2025'teki 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu! İşte İSO'nın açıkladığı en büyük sanayi şirketleri

2025'in 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu





2025 yılında üretimden satışlara göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu, uzun yıllardır olduğu gibi yine, 698,8 milyar liralık üretimden satışlarıyla TÜPRAŞ oldu.

538,3 milyar lira ile Ford Otomotiv ikinci, 327,9 milyar lira ile Star Rafineri üçüncü sırada yer aldı.

İSO 500 tarihinde ilk kez iki savunma sanayi kuruluşu TUSAŞ yedinci, Aselsan dokuzuncu sıraya yerleşti.