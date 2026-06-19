WhatsApp Plus Türkiye’ye geldi: Fiyat detayları ve özellikleri ortaya çıktı

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından WhatsApp, Türkiye’de yeni premium abonelik paketini kullanıcıların erişimine açtı. Özel tema seçenekleri, gelişmiş bildirim ayarları ve daha fazla sohbet sabitleme hakkı sunan hizmetin aylık ücreti de belli oldu. İşte yeni abonelik modelinin getirdiği yenilikler ve fiyatı...

1 /12 Dünyanın en yaygın dijital iletişim platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi ve kişiselleştirmeyi hedefleyen yeni ücretli üyelik modelini Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sundu.

2 /12 Platformun standart görünümünden ve işlevsel sınırlarından sıkılan kullanıcılara hitap eden bu yeni adım, özellikle sunduğu geniş özgürlüklerle dikkat çekiyor.

3 /12 WhatsApp’tan Türkiye’ye özel tarife: İşte aylık ücreti WhatsApp, yeni abonelik modelinde küresel pazar fiyatlarına kıyasla Türkiye için oldukça avantajlı bir "yerel fiyatlandırma" stratejisi izledi. Yurt dışında aylık 2,99 dolar seviyesinde alıcı bulan bu özel hizmet paketi, Türkiye pazarında aylık 41,99 TL’lik bir bedelle listelendi.

4 /12 30 günlük deneme süresi Mevcut döviz kurları göz önüne alındığında küresel fiyata göre oldukça ekonomik kalan bu adımlarla birlikte platform, kullanıcılarına 30 günlük bir deneme süresi de tanıyor.

5 /12 Sistemi merak edenler, ilk bir ay boyunca hiçbir ücret ödemeden ve herhangi bir taahhüt altına girmeden tüm premium özellikleri deneyimleyebilecek ve diledikleri an üyelikten ayrılabilecek.

6 /12 Yeni abonelik modeliyle gelen premium özellikler Yeni abonelik modelinin getirdiği yenilikler arasında hem görsellik hem de kullanım kolaylığı ön plana çıkıyor. Kullanıcıların dijital konforunu artıracak öne çıkan özellikler...

7 /12 Arayüz ve simge değişimi: Kullanıcılar, uygulamanın klasik logosunu (simgesini) ve genel temasını kendi zevklerine göre tamamen özelleştirebiliyor.

8 /12 Hareketli efektli çıkartmalar: Sohbetlerde kullanılmak üzere animasyonlu ve hareketli efektlere sahip özel çıkartma paketleri erişime açılıyor.

9 /12 20 sohbet sabitleme sınırı: Teknik tarafta en dikkat çeken güncellemelerden biri olan sohbet sabitleme limiti, özellikle yoğun çalışanlar için 3'ten 20'ye kadar çıkarılıyor.





10 /12 Kişiye özel bildirim sesleri: Mesajlaşma listesindeki önemli kişilere veya gruplara özel bildirim tonları atanabiliyor.

11 /12 Gelişmiş sohbet yönetimi: Ana ekrandaki sohbet listeleri, tamamen kişisel tercihlere ve önceliklere göre kategorize edilip şekillendirilebiliyor.