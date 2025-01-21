UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray bu akşam Rams Park'ta Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Maça dakikalar kala futbolseverler maçın ilk'11'lerini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte Galatasaray Dinamo Kiev mücadelesinden son gelişmeler ve yayın bilgileri.





GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?





Bu akşam saat 18.30'da oynanacak mücadele şifresiz olarak TRT 1 Tabii ekranlarından canlı izlenebilecek.





İLK 11'LER BELLİ OLDU





Galatasaray: Muslera, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Berkan, Torreira, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen

Dinamo Kiev: Neshcheret, Tymchyk, Bilovar, Mykhavko, Vivcharenko, Buyalskyi, Mykhailenko, Shaparenko, Voloshyn, Vanat, Kabaiev.





UEFA AVRUPA LİGİ’NDE SON PUAN DURUMU NEDİR? GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN PUAN TABLOSU





Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde şu ana kadar topladığı puanlarla 6. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 21. sırada, Beşiktaş ise 28. sırada bulunuyor. İşte son puan durumu:





1.⁠ ⁠Lazio - 16 puan

2.⁠ ⁠Athletic Bilbao - 16 puan

3.⁠ ⁠Anderlecht - 14 puan

4.⁠ ⁠Lyon - 13 puan

5.⁠ ⁠Frankfurt - 13 puan

6.⁠ ⁠Galatasaray - 12 puan

7.⁠ ⁠Manchester United - 12 puan

8.⁠ ⁠Rangers - 11 puan

9.⁠ ⁠Tottenham - 11 puan

10.⁠ ⁠FCSB - 11 puan

11.⁠ ⁠Fenerbahçe - 8 puan

12.⁠ ⁠Beşiktaş - 6 puan





GALATASARAY, AVRUPA'DA 325. KEZ SAHNEDE





UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 325. mücadelesine çıkacak.





Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 324 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 87 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 444 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 487 gole engel olamadı.

- "KUPA 2"de 100 MAÇI GEÇTİ





Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 101. kez mücadele edecek.





1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 100 karşılaşmada 40 galibiyet, 34 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 161 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 130 gol gördü.





- AVRUPA LİGİ'NDE SON 20 MAÇIN 18'İNDE KAYBETMEDİ





Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 20 karşılaşmanın 18'inde yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 20 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 9'undan beraberlikle ayrıldı.





Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.





- AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY





Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:





Organizasyon O G B M A Y

Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53

UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38

Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55

UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 100 40 34 26 161 130

UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1

Toplam 324 116 87 121 444 487

TEKNİK DİREKTÖRLERDEN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hedeflerinin ilk 8 içinde yer almak olduğunu belirterek, "Ana hedefimiz de San Mames'te final oynamak. Onu hayal ediyoruz" dedi.





"HEDEFİMİZ SAN MAMES'TE FİNAL OYNAMAK"





Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Avrupa Ligi'nde ilk hedeflerinin ilk 8'de bitirmek olduğunu söyleyerek, "Ana hedefimiz San Mames'te final oynamak. Onu hayal ediyoruz. Uzun bir yol var. Burada çekeceğiniz kura, sakatlıklar gibi çok farklı şeyler var. Ana hedefimiz burada Türk takımı olarak tekrar final oynamak. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarıyı tekrar devam ettirmek istiyoruz. O yüzden hayalimiz final oynamak. Önemli takımlar var. Şampiyonlar Ligi'nden takım gelmemesi bütün takımlar için büyük avantaj. Burada oynadığımız futbola, kazandığımız maçlara baktığınızda bu oyun bize hayal kurduruyor" açıklamasında bulundu.





SHOVKOVSKYİ: 'PRESTİJ İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ'





UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi, Türkiye'nin en özel ve en güçlü takımıyla karşı karşıya geleceklerini söyledi.





RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Shovkovskyi, Antalya'da yaptıkları kampı hatırlatarak sözlerine Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ederek başladı.





Antalya kampı sırasında çok iyi ağırlandıklarının altını çizen Shovkovskyi, "Oyuncularımızı motive etmeye çalışıyoruz. Ülkede spora devam etmeliyiz. Ukrayna'da hayata devam etmemiz gerekiyor. Spor da bunun bir parçası. Biz savaştayız. 3 senedir aktif halde, 11 senedir savaş var. Antrenmanları bombalar altında yapıyoruz. Savaşçılarımıza teşekkür ediyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah biz de güçlü olacağız ve bu savaşı kazanacağız." açıklamasını yaptı.





Takımın durumuyla ilgili bilgi veren Shovkovskyi, savunmadan Denys Popov ve orta sahadan Volodymyr Brazhko'nun forma giyemeyeceğini, bunun dışında bütün futbolcuların iyi durumda olduğunu vurguladı.





- "PRESTİJ İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ "





Devre arası kampının çok verimli geçtiğini ancak 2,5 haftalık sürecin hazırlanmak için uzun bir süre olmadığını dile getiren Shovkovskyi, buna karşın antrenmanların ve hazırlık maçlarının güzel geçtiğini dile getirdi.





Son olarak Galatasaray'la ilgili konuşan Ukraynalı teknik adam, şöyle konuştu:





"Dürüstçe söylemek gerekirse hangi takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin en özel ve en güçlü takımıyla karşı karşıya geleceğiz. Son dönemde takıma 150 milyon avro harcadılar. Tabii ki bizim böyle bir durumumuz yok. Ancak rakibin çok güçlü olmasına karşın hazırlığımızı yaptık. Biz prestij için sahaya çıkacağız ama tabii ki iyi bir oyun ortaya koyacağız. Herkesin iki takıma da hayran kalmasını istiyoruz. Ukrayna çok yaşa."





- VİTALİ BUYALSKYİ: "GÜZEL BİR SONUÇ ÇIKARACAĞIMIZA EMİNİM"





Teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi ile birlikte basın toplantısına katılan takım kaptanı Vitali Buyalskyi, karşılaşmanın kendilerine çok şey göstereceğini ve Galatasaray karşısında önde oynamaları gerektiğini söyledi.





Takımda birçok genç oyuncunun olduğunu ve kendilerini göstermek istediklerini vurgulayan Buyalskyi, "Genç oyuncular daha fazla ileriye gitmek istiyorlar, kupa kazanmak istiyorlar. Başarılı olup farklı takımlara gitmek istiyorlar. Onların daha fazla ilerlemesi için motive etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





Antalya'da kamp yaptıklarını ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Buyalskyi, "Çok antrenman yaptık, iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Teknik direktörümüz de bize ne yapmamız gerektiğini anlattı. Güzel bir sonuç çıkaracağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.











