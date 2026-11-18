Az önce deprem mi oldu? 18 Kasım 2026 Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi: En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son depremler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. “Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt arayanlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verilerini yakından takip ediyor. Son dakika deprem bilgileriyle birlikte depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi ayrıntılar da merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, Van Gevaş'a 7.74 kilometre uzaklığında 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. İşte 18 Kasım 2026 Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi.