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Marmara Bölgesi’nde etkili olan kuvvetli lodos deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. BUDO 11, İDO 2 seferini iptal ederken, Şehir Hatları bazı hatlarda seferlerini durdurdu veya güzergâh değişikliğine gitti. GESTAŞ da Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki bazı feribot seferlerinin yapılmayacağını duyurdu.

İptal edilen vapur seferleri hangileri?

Çanakkale’de ise Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bazı feribot seferleri programdan çıkarıldı.

BUDO tarafından yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan 11 seferin iptal edildiği bildirildi. İptal edilen seferler şöyle:

- 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

- 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

- 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

- 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)

- 11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

- 11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)

- 13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

- 16.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

- 16.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

- 19.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

- 19.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

İDO'nun hangi seferleri iptal?

İDO da olumsuz hava koşulları nedeniyle iki seferin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

- 08.30 Bursa – Armutlu – Armutlu Tatil Köyü – Yenikapı – Kadıköy

- 09.05 Kabataş – Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa

Bostancı–Moda–Karaköy–Kabataş Hattı ile Büyükada–Sedef Adası seferleri iptal oldu mu?

Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Bostancı–Moda–Karaköy–Kabataş Hattı ile Büyükada–Sedef Adası seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı.

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Aşiyan–Üsküdar ve Aşiyan–Anadolu Hisarı–Küçüksu–Aşiyan Ring Hattı seferlerinde de güzergâh değişikliğine gidildi. Buna göre seferler, ikinci bir duyuruya kadar Bebek–Üsküdar ve Bebek–Küçüksu–Anadolu Hisarı–Bebek güzergâhlarında gerçekleştirilecek.

Gökçeada ve Bozcaada vapur seferleri iptal mi?

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ da Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

Buna göre Kabatepe–Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan ise 11.00 ve 15.00 seferleri yapılmayacak.

Geyikli–Bozcaada hattında da Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi.

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