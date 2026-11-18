2027 yılında geçerli olacak bazı vergi ve harçlar

Yemek kartı ücretleri günlük olarak şu anda KDV hariç 385,02 lira, KDV dahil 421,8 lira olarak uygulanacak.

İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 202,11 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak.

Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2027 yılında bu tutar 74 bin 141 lira olarak uygulanacak. Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, tevkifata (vergi kesintisi) tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarı 2027 yılı için 511 bin 320 lira olarak belirlendi. Herhangi bir tevkifat veya istisna uygulamasına tabi olmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarında (yurtdışı banka faiz geliri gibi) istisna 28 bin 122 olarak belirlendi.

Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere, en az 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançtan gelir vergisi ödenmiyor. 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutar 191 bin 745 lira oldu.

Fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır 15 bin 339 lira oldu.

Kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedeli 2027 yılında 58 bin 801 lira oldu. Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Bu harçlar da yeniden değerleme oranıyla artacak.