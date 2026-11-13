KYY burs ne kadar oldu 2026? KYK burs ve kredi ilk ödemeler ne zaman yatacak?

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih kılavuzu, kontenjan ve branş dağılımı, başvuru şartları belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 38 bin hekim dışı personel alımı için süreç, binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen binlerce aday için beklenen dev alım müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımı yapılacağı ilan edildi. İlanın duyurulmasının ardından atama bekleyen adayların gündeminde "Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak, ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı, kontenjan ve branş dağılımı netleşti mi, başvuru şartları nelerdir?" soruları ilk sıraya yerleşti. Sağlık Bakanlığı 2026 atama takvimi, kadro beklentileri ve başvuru sürecine dair son gelişmeler şu şekildedir: