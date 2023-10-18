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Gaziantep'te deprem konutları hızla yükseliyor: Son durumu Bakan Özhaseki paylaştı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan konutlarını yapımı son sürat devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'te 24 bin 977 afet konutu ve köy evinin yapımının hızla sürdüğünü bildirdi. İşte afet konutları ve köy evlerinde son durum.

14:06 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gaziantep'te 24 bin 977 afet konutu ve köy evinin yapımı hızla sürüyor.

Gaziantep'te 24 bin 977 afet konutu ve köy evinin yapımı hızla sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek,
'te inşa edilen afet konutlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Gaziantep'te ne kadar deprem konutu yapıldı?

Gaziantep'te 29 bin 315 afet konutu, 12 bin 607 köy evi, 17 bin 600 depo, ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 59 bin 522 bağımsız bölümü yaptıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yapımına hiç vakit kaybetmeden başladığımız 24 bin 977 afet konutu ve köy evimiz hızla yükseldi. '
' projesinde, şu ana kadar başvuru yapılan 10 bin 954 konut ve iş yerimiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gaziantep'imizde gayretle, şevkle çalışmaya devam ediyoruz."

Deprem bölgesinde 100 bin köy evi çelikten yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde 100 bin köy evini çelikten yapacaklarını bildirdi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde, yapımını tamamlayıp teslim ettikleri ve yapımına başladıklarıyla toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceklerini belirten Özhaseki, "Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız. İleri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten depreme dayanıklı inşa edeceğimiz 100 bin köy evimizin duyurusu, vatandaşlarımızın da yüzünü güldürdü. Onların memnuniyeti bizim de gururumuz oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, paylaşımında, afetzedelerin, köy evlerinin çelikten yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti anlatan videoya da yer verdi.




#Gaziantep
#afet konutları
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
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