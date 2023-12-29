Gazze’de işgalci İsrail’in sivillere olan acımasız saldırıları tüm dünyada protesto edilmeye devam ediyor. Ülkemizde de 1 Ocak 2024 Pazartesi günü katliama 'dur' demek ve teröre tepki için Gazze yürüyüşü düzenlenecek. Tarihi eyleme binlerce vatandaş katılacak. Peki, Gazze mitingi nerede, saat kaçta olacak? İşte soruların yanıtları.

GAZZE MİTİNGİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Terör devleti İsrail’in hain saldırılarına dur demek ve terör örgütü PKK’ya lanet etmek için düzenlenecek olan Gazze Mitingi 1 Ocak 2024 Pazartesi günü Galata Köprüsü'nde olacak.

GAZZE MİTİNGİ SAAT KAÇTA OLACAK?

1 Ocak 2024 Pazartesi günü Galata Köprüsü'nde saat 08.30'da başlaması beklenen tarihi eyleme binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.

SABAH NAMAZININ MANEVİ İKLİMİNDEN GÜÇ ALINACAK

Sabah namazını Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde eda edecek olan binlerce vatandaş daha sonra Galata Köprüsü’nde buluşarak birliğimizi-beraberliğimizi tüm tüm dünyaya gösterecek.

8.30’da Sultanahmet meydanından başlatılması planlanan yürüyüş, Galata Köprüsü'ne kadar sürecek ve eylem burada devam edecek.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ TÜM DÜNYAYA GÖSTERELİM"

Milli İrade Platformu üyeleri 25 Aralık'ta basın açıklaması yaparak yapılacak olan eylem için tüm vatandaşları tarihi Galata Köprüsü'ne davet etmişti.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, yılın ilk gününde Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’de sabah namazının manevi ikliminde buluşup Galata Köprüsü’ne akın akın yürüyecek, birlik ve beraberliği tüm dünyaya göstereceklerini dile getirerek, “100 yıl önce bu köprüde emperyalizme karşı nasıl başkaldırdıysak, yılın ilk gününde ‘Dünya Dursun, Dünya Duysun, Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ hakikatini tüm dünyaya haykıracağız. Ben, sen, o demeden, tüm milletimizi bu büyük günde Galata Köprüsü’ne bekliyoruz” demişti.







