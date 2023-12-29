|
Özgün

Gazze’deki katliama ve teröre 'dur' demek için milyonlar bir araya geliyor: Gazze mitingi ne zaman, saat kaçta?

1 Ocak 2024 Pazartesi günü ülkemizde işgalci İsrail'in Gazze’de sivillere yaptığı acımasız katliamı ve terör örgütü PKK'yı lanetlemek amaçlı yürüyüş düzenlenecek. Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluşunun organizasyonunda İstanbul'da tarihi bir eyleme imza atılacak. Milyonların bir araya geleceği mitingde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş yapılacak. Peki, Gazze mitingi saat kaçta, nerede olacak? İşte detaylar.

17:16 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
1 Ocak 2024 Pazartesi günü ülkemizde işgalci ve terör devleti İsrail'in Gazze’de sivillere yaptığı acımasız katliama protesto amaçlı yürüyüş düzenlenecek.
1 Ocak 2024 Pazartesi günü ülkemizde işgalci ve terör devleti İsrail'in Gazze’de sivillere yaptığı acımasız katliama protesto amaçlı yürüyüş düzenlenecek.

Gazze’de işgalci İsrail’in sivillere olan acımasız saldırıları tüm dünyada protesto edilmeye devam ediyor. Ülkemizde de 1 Ocak 2024 Pazartesi günü katliama 'dur' demek ve teröre tepki için Gazze yürüyüşü düzenlenecek. Tarihi eyleme binlerce vatandaş katılacak. Peki, Gazze mitingi nerede, saat kaçta olacak? İşte soruların yanıtları.

GAZZE MİTİNGİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Terör devleti İsrail’in hain saldırılarına dur demek ve terör örgütü PKK’ya lanet etmek için düzenlenecek olan Gazze Mitingi 1 Ocak 2024 Pazartesi günü Galata Köprüsü'nde olacak.

GAZZE MİTİNGİ SAAT KAÇTA OLACAK?

1 Ocak 2024 Pazartesi günü Galata Köprüsü'nde saat 08.30'da başlaması beklenen tarihi eyleme binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.

SABAH NAMAZININ MANEVİ İKLİMİNDEN GÜÇ ALINACAK

Sabah namazını Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde eda edecek olan binlerce vatandaş daha sonra Galata Köprüsü’nde buluşarak birliğimizi-beraberliğimizi tüm tüm dünyaya gösterecek.

8.30’da Sultanahmet meydanından başlatılması planlanan yürüyüş, Galata Köprüsü'ne kadar sürecek ve eylem burada devam edecek.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ TÜM DÜNYAYA GÖSTERELİM"

Milli İrade Platformu üyeleri 25 Aralık'ta basın açıklaması yaparak yapılacak olan eylem için tüm vatandaşları tarihi Galata Köprüsü'ne davet etmişti.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, yılın ilk gününde Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’de sabah namazının manevi ikliminde buluşup Galata Köprüsü’ne akın akın yürüyecek, birlik ve beraberliği tüm dünyaya göstereceklerini dile getirerek, “100 yıl önce bu köprüde emperyalizme karşı nasıl başkaldırdıysak, yılın ilk gününde ‘Dünya Dursun, Dünya Duysun, Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ hakikatini tüm dünyaya haykıracağız. Ben, sen, o demeden, tüm milletimizi bu büyük günde Galata Köprüsü’ne bekliyoruz” demişti.



#Gazzet Mitingi
#Gazze Yürüyüşü
#Milli İrade Platformu
#Gazze
#İsrail
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İl olacak ilçeler hangisi? O ilçe yaşıyorsanız kuvvetle muhtemel yeni iller listesinde varsınız demektir! İşte il olmaya en yakın ilçe isimleri