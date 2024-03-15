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Hamas'tan ateşkes açıklaması: Teklif sunuldu!

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi arabuluculara sunduklarını açıkladı.

09:08 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Gazze'de son durum nedir?
Gazze'de son durum nedir?

Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurdu.

Hamas'tan konuya ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dün (14 Mart) hareket, uzlaşma için gerekli gördüğü ilke ve temellere dayanan kapsamlı bir teklifi arabulucu kardeşlere (Mısır-Katar) sundu." ifadesine yer verildi.

Hareketin ilettiği teklifin içeriğinde esir değişimi dosyasının da bulunduğu belirtilen açıklamada, Hamas'ın her zaman Filistin halkının haklarını korumaya devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, "Bu adım, Mısır ve Katar'daki arabulucu kardeşler aracılığıyla, Gazze'de halkımıza yönelik saldırıyı durdurmak, onlara yardım sağlamak, yerinden edilenlerin geri dönmesini ve işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini sağlamak için yürütülen müzakerelerin takibinin bir parçasıdır." denildi.


#Gazze
#Hamas
#Filistin
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