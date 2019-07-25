Gençler Gelecekleri İçin Yurtdışında Eğitim almayı tercih ediyor!

Real Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı’nın genel müdürü Sema Yazıcı; yurtdışında dil eğitimi için başta anadili İngilizce olan İngiltere, Amerika, Avustralya, Kanada, İrlanda, Malta gibi ülkeler tercih edildiğini, bunun yanı sıra Polonya, Macaristan, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerin de daha çok üniversite eğitimi için tercih edilmekte olduğunu vurgulayarak, yurtdışı eğitim programları içinde en çok yurtdışı İngilizce dil kurslarının talep gördüğünü, dil eğitiminden sonra öğrenciler tarafından yurtdışı üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans programları ilgi gördüğünü belirtmiştir.

Gençler en çok İngilizce dil kursları için yurtdışına gidiyor.

Günümüz global dünyasında hem kariyer hem de bireysel gereksinim nedeniyle artık iyi derecede İngilizce bilmek şart olmuştur. Türkiye`de İngilizce ve diğer dillerde eğitim veren birçok kurum varken neden dil eğitimini yurtdışında almalıyız sorusu birçoğumuzun aklına takılmıştır. Türkiye`de İngilizce veya diğer dillerde eğitim veren çok iyi kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Fakat bir dili en iyi şekilde öğrenmek için o dilin konuşulduğu ülkede bulunmak en ideal olanıdır. Türkiye’de öğrenilen dili yurtdışında pekiştirmek gerekmektedir. Dili kendi ülkesinde öğrenmek hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlayacaktır.

Yurtdışında İngilizce kursu almanın en büyük avantajı; öğrencilerin etraflarında gün boyunca konuşulan İngilizceyi ve/veya diğer dilleri doğal ortamlarında duymaları ve sınıfta öğrendiklerini dışarıda kullanabilme fırsatıdır.

Türkiye`de bir dil kursuna devam ettiğinizde öğretmenlerin ana dili İngilizce dahi olsa ve sürekli yeni öğrendiğiniz dili konuşuyor olsanız da kurstan dışarı adım atar atmaz kendinizi Türkçe’nin içinde bulursunuz. Fakat yurtdışında durum çok farklı! Kursta, sokakta, restoranda, evde sürekli o dili konuşmak zorunda olduğunuz için İngilizce’niz kısa sürede akıcılık kazanacaktır. Böylece ülkenize akıcı bir İngilizce ile hem de dil konusunda özgüveniniz artmış olarak dönersiniz.

Günümüz dünyasında, İngilizce hatta birden fazla dil bilmenin önemi ne kadar tartışılmazsa; yeterli seviyede ve en kısa sürede dil becerilerinin geliştirilmesinin en doğru ve kalıcı yolunun da, o dilin konuşulduğu topraklarda yaşayarak ve çalışarak öğrenileceği de bir o kadar tartışılmazdır.

Türkler yurtdışına İngilizce eğitimi dışında sırasıyla en fazla Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca dil eğitimi için giderler.

Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle Real Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, geniş okul ve ülke yelpazesiyle yurtdışında dil öğrenmek isteyenlere ücretsiz ve profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Kurumumuza başvuru yapan herkese kariyer hedeflerine, önceliklerine ve bütçesine göre özel maliyet çalışması yapılır. Öğrencilerimiz ile dil okullarının ve bulundukları şehirlerin tüm güncel bilgileri ve tavsiye edilme oranları paylaşılır. Real Yurtdışı Eğitim olarak öğrencilerimize kayıt aşamasından vizeye, ekonomik uçak bileti ve konaklama alternatiflerinden, vize uzatımına kadar tüm aşamalarda destek olmaktayız.

Yurtdışında Eğitim Alan Öğrenciler İş Hayatına Birkaç Adım Önde Başlıyor

Küreselleşen dünyada günümüz iş dünyası da oldukça rekabetçidir. İyi bir gelecek kurmanın yolu kaliteli bir üniversite eğitiminden geçmekte olup bunu da yurtdışında yapanlar . Yurtdışında eğitim alan öğrenciler mezun olduklarında akıcı bir İngilizce ve yurtdışında kazandıkları uluslararası vizyonla ve kültürle iş hayatına daha donanımlı başlarlar.

Dil eğitiminden sonra yurtdışında eğitim için en çok tercih edilen eğitim türü yurtdışında üniversite eğitimidir. Önceden sadece oldukça varlıklı aileler çocuklarını İngiltere veya Amerika’ya üniversite eğitimine gönderirlerdi. Artık orta halli aileler de çocuklarına bırakacakları en değerli mirasın onlara yaptıkları eğitim yatırımı olduğunun bilincindedirler. Bu nedenle yurtdışında üniversite eğitimine talep de her geçen yıl artmaktadır.

Günümüzde üniversite eğitimi için ülke seçenekleri artmış, neredeyse hemen her bütçeden öğrenci yurtdışında üniversite eğitimi alabilir hale gelmiştir. Yurtdışında üniversite için İngiltere, Amerika, Kanada, İrlanda, Avustralya, Almanya, Avusturya, Polonya ve diğer Avrupa ülkeleri sıkça tercih edilmektedir. Öğrenciler yıllık 2500 Euro’dan başlayan fiyatlarla üniversite okuyabilirler.

İşverenler Yurtdışında Eğitim Alana Öncelik Veriyor.

Yurtdışında ister dil okulu, yaz okulu, iş İngilizcesi gibi dil programları ister lise, üniversite, yüksek lisans, MBA veya sertifika programları gibi akademik ve kariyer programları olsun yurtdışında eğitim alan gençler ülkeye döndüklerinde çok daha kısa sürede ve çok daha iyi pozisyonlarla iş hayatına başlıyor. İşverenler yurtdışında eğitim alan kişiyi güncel akademik bilgiyi iş hayatına pratik olarak aktarma becerilerinin yanında çalıştıkları kuruma katma değer katabilme potansiyelleri nedeniyle de tercih ederler. Bu kişiler; yeni kültürlere açık, rasyonel ve hızlı düşünebilen, sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilen, grup ve takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri gelişmiş, hoşgörülü ve empati kurabilen çalışanlar olarak değerlendirilir ve iş ortamında bu kişilerin daha yüksek motivasyonla çalışabilirler.

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

Yurtdışında dil eğitimi, lise eğitimi, üniversite lisans - yüksek lisans veya sertifika eğitimi bir öğrencinin kendine yapabileceği en değerli yatırımdır. Bu gelecek planlamasına nereden ve nasıl başlamak gerektiği konusunda ise Türkiye’nin en önde gelen yurtdışı eğitim firmalarından olan Real Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı gençlere ve ailelerine yol göstermektedir. 10’u aşkın ülkeden 500’e yakın eğitim kurumunu temsil eden Real Yurtdışı Eğitim her yıl onlarca öğrenciyi yurtdışı eğitim hayalleriyle buluşturuyor. Gençler, Real Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı’nın alanlarında uzman danışmanlarından yurtdışı eğitim tercihlerine ve de bütçelerine en uygun alternatifleri öğrenebilir, okul başvurusundan vizeye; uçak biletinden yurtdışında çalışma olanaklarına kadar bir çok konuda ücretsiz danışmanlık desteği alırlar.

Yurtdışı eğitim programlarımız için https://www.realegitim.com adresini ziyaret edebilirsiniz.