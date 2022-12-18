Gönül Dağı 78. bölüm full izle

Gönül Dağı yeni bölümüyle 17 Aralık Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından yer aldı. Dünya Kupası maçları nedeniyle dizi hayranları Gönül Dağı yeni bölümlerini bir hayli merak ediyordu. Gönül Dağı dizisi, 78. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. 17 Aralık akşamı yayınlanan yeni bölümüyle diziyi TRT1 ekranlarında yayınlandığı saati izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler tarafından "Gönül Dağı 78. özeti bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

TRT 1 Gönül Dağı

Gönül Dağı 78. bölüm

Gönül Dağı 78. Bölüm tek parça full izlemek için TIKLAYIN

Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı

Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı

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Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı her cumartesi TRT1’de!

Ülkemizin çok önemli sorunlarına parmak basarak, sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerimizle harmanlanmış samimi senaryosu ile izleyicileri hem duygulandıran hem de yüzlerinden tebessümü eksik etmeyen Gönül Dağı, üçüncü sezonda da gençleri girişimcilik konusunda motive etmeye ve onlara rehberlik etmeye devam edecek.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı‘nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.

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Gönül Dağı Oyuncu Kadrosu

Berk Atan,

Cihat Süvarioğlu,

Semih Ertürk,

Ecem Özkaya,

Ferdi Sancar,

Ali Düşenkalkar,

Erdal Cindoruk,

Yavuz Sepetçi,

Nuri Gökaşan,

Şebnem Dilligil,

Ege Aydan,

Ulviye Karaca,

Hande Nur Tekin,

Sait Seçkin,

Çiğdem Aygün,

Hüseyin Sevimli,

Hazal Çağlar,

Serkan Kuru,

Nazlı Pınar Kaya,

Eser Eyüboğlu,

Gülhan Tekin,

Feyza Işık.